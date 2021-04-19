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Не узнал близкого человека: произошедшее в эфире "Маски" сразило Киркорова наповал

Не узнал близкого человека: произошедшее в эфире "Маски" сразило Киркорова наповал

Популярная программа до последнего держит в напряжении всех. Однако такого поворота не ожидал никто.
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На прошлой неделе появилась информация о том, что в новом выпуске появятся целых два новых персонажа. Они не должны были участвовать в голосовании и имели возможность снять маску сразу после выступления. Так, накануне в эфире выступили Султан и Слоник. Их сразу же разоблачили.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Однако личности новых исполнителей повергли в шок и зрителей, и членов жюри. В костюме Слоника оказалась певица Глюкоза, а Султаном был 88-и летний Бедрос Киркоров. Филипп Киркоров был сражен наповал выходкой отца, который не сказал ему ни слова. Он не узнал его, после чего Валерия искренне посмеялась над тем, что ей до сих пор припоминают роковую ошибку. Ранее она не узнала своего супруга Иосифа Пригожина в костюме Ананаса.

В своем "Инстаграм" Филипп Бедросович не смог сдержать своих чувств. Он опубликовал фото папы и написал, что не может отойти от удивительного события. Артист восхитился стойкостью и сохранностью родителя, отметив, что Бедрос Киркоров – его герой и кумир.

Поклонники также были невероятно удивлены и поддержали Филиппа Киркорова. "Филипп, Ваш папа очень талантливый! Берегите его", "Такого точно никто не ожидал! Бедрос просто потрясающий", "Браво", "Это было очень неожиданно! Бедрос приятно удивил", "Полный восторг от Бедроса! Браво", – писали они.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 09:06 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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