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Капризная Пугачева устроила публичную истерику

Капризная Пугачева устроила публичную истерику

Алла Пугачева закатила скандал на съемке для глянцевого журнала. Она поругалась с главным редактором и визажистом.
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Сегодня Примадонна – верная жена, примерная мать и икона отечественной эстрады, которая избегает скандалов. Но в 1999 году звезда устроила настоящий "концерт" с применением нецензурной лексики.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Алла Пугачева снималась для известного издания. Журналистка Алена Долецкая, занимавшая должность главного редактора журнала, поведала об инциденте. По ее словам, певица сразу проявлять агрессию.

Сперва Алла Пугачева заявила, что ей не по душе наряды от Dior и других знаменитых брендов. Затем ее взбесил визажист, случайно попавший ей в глаз. Исполнительница пожаловалась, что у нее аллергия, Она накричала на ошарашенного сотрудника. Съемки она назвала "чертовой лавочкой" и убежала в туалет.

Журналистка постаралась урезонить Аллу Пугачеву, но не тут-то было. По воспоминаниям Долецкой, знаменитость материлась, ругалась и не собиралась сбавлять обороты. Главред вышла из себя, бросила в певицу туалетной бумагой и послала ее, куда подальше.

Она в сердцах назвала артистку провинциальной истеричкой. Только это и привело разбушевавшуюся диву в чувства. Алла Пугачева вернулась на площадку, как ни в чем не бывало. К слову, фотосессия для того журнала стала одной из самых удачных в ее карьере.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 09:37 Источник: Телеграм-канал "Только никому" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

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Как интересно рассказывает Гроздавнов, тоже можно сказать и о Соседове . Молодцы. А Пугачева все-таки классная 👍
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Как странно , Алла оказывается не похожа теперь на самую себя. А как такое может быть?
Гость693320
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Нужно в Днях ру организовать отдельную рубрику : "Прошлое" или "Ностальгия", или еще как-нить назвать. И публиковать для любопытных любителей далеких дней всю вот эту чушь.
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