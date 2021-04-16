Капризная Пугачева устроила публичную истерику

Алла Пугачева закатила скандал на съемке для глянцевого журнала. Она поругалась с главным редактором и визажистом.

Сегодня Примадонна – верная жена, примерная мать и икона отечественной эстрады, которая избегает скандалов. Но в 1999 году звезда устроила настоящий "концерт" с применением нецензурной лексики.

Алла Пугачева снималась для известного издания. Журналистка Алена Долецкая, занимавшая должность главного редактора журнала, поведала об инциденте. По ее словам, певица сразу проявлять агрессию.

Сперва Алла Пугачева заявила, что ей не по душе наряды от Dior и других знаменитых брендов. Затем ее взбесил визажист, случайно попавший ей в глаз. Исполнительница пожаловалась, что у нее аллергия, Она накричала на ошарашенного сотрудника. Съемки она назвала "чертовой лавочкой" и убежала в туалет.

Журналистка постаралась урезонить Аллу Пугачеву, но не тут-то было. По воспоминаниям Долецкой, знаменитость материлась, ругалась и не собиралась сбавлять обороты. Главред вышла из себя, бросила в певицу туалетной бумагой и послала ее, куда подальше.

Она в сердцах назвала артистку провинциальной истеричкой. Только это и привело разбушевавшуюся диву в чувства. Алла Пугачева вернулась на площадку, как ни в чем не бывало. К слову, фотосессия для того журнала стала одной из самых удачных в ее карьере.