На Пугачеву вылили ушат помоев в день рождения

Сегодня утром Максим Галкин выложил ролик. Вместе с близнецами он поздравил легендарную исполнительницу с 72-х летием. Они подготовили красивый торт со свечами, а Гарри и Лиза специально репетировали, чтобы выступить перед мамой. Они выучили трогательные стихи и смастерили праздничные поделки.
Алла Борисовна высоко оценила творчество наследников и выглядела абсолютно счастливой. В конце видео звезде вручили три роскошных букета и пообещали сюрприз, который продемонстрируют лишь вечером. Что именно суждено получить Алле Пугачевой – остается гадать.
"С днем рождения, любимая" – написал Максим Галкин. Пользователи посмотрели ролик и усомнились в искренности эмоций исполнительницы. "А дети ее разве? Что-то она никого не поцеловала, не обняла. Какая-то неласковая бабушка", – написал пользователь. Многие тут же поддержали его. "Нет, конечно, но этого никто не знает. Все делают вид, что она мама", "Как будто учительницу поздравляют, не чувствуется близость с детьми", "Дети смущаются", "Под сердцем не носила, просто клетку подарила", "Как 72? Зачем врать, ей по-любому больше", – возмутились они.
Многие категорически не согласились с критикой и поспешили поздравить артистку. Подписчики "Дни.ру" упоминали, что легендарная Алла Пугачева – это целая эпоха, которая продолжается по сей день.
Популярные темы форума
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
Звуки для релаксации
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.