"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую

Конфликт между родительницей футболиста и тяжелобольной Алисой Казьминой продолжается до сих пор. Оказалось, что у Татьяны Ивановны есть вопросы и к известной ведущей.

Накануне вышел новый выпуск "Пусть говорят". Его героиней стала мама Андрея Аршавина, которая решила публично уличить бывшую невестку в мошенничестве. Однако в какой-то момент диалог дошел и до Юлии Барановской.

Татьяна Ивановна призналась, что сын и правда изменял диве. Недоброжелатели активно следили за футболистом и однажды просто засняли его с другой женщиной в музее. Тогда Юлия была на позднем сроке беременности. Она позвонила матери супруга и рассказала ей обо всем. Женщина была шокирована происходящим, так как осознавала: скоро случится непредвиденный скандал.

Все дело в том, что, по словам Татьяны Ивановны, Юлия Барановская не готова была променять свою спокойную жизнь в Англии ни на что. Мать Андрея Аршавина понимала, что сыну объявлена война. Тогда спортсмен просто не знал, что делает. Он влюбился в Алису Казьмину.

Однако сейчас у родительницы звезды нет претензий к бывшей невестке. "Несмотря на то, что она сотворила с моим сыном", – признается она. Татьяна Ивановна искренне считает телеведущую хорошей матерью и женой, а вину наследника признает полностью. По ее мнению, Юлия Барановская до последнего надеялась, что Андрей одумается и вернется. Таких мыслей у него не было.