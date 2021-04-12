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Пролежни и адская боль: изувеченная экс-супруга Аршавина пожаловалась на мучительные последствия операций

Пролежни и адская боль: изувеченная экс-супруга Аршавина пожаловалась на мучительные последствия операций

Черная полоса в жизни Алисы Казьминой продолжается. Теперь она вынуждена учиться жить в новых условиях.
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Дива пережила некроз, затем кому, внезапный перетонит, сепсис и коронавирус. После выхода программы Андрея Малахова о ее состоянии заговорили еще больше. После эфира стало очевидно, что некогда красивая женщина лишилась носа и стала совершенно неузнаваемой. Так, за последние шесть месяцев Алиса была вынуждена сменить несколько клиник для тщательных обследований и лечения.

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На днях бывшую жену Андрея Аршавина выписали из последней, подчеркнув, что всю ответственность за то, что может произойти, теперь несет она. Проблемой номер один для Алисы являются пролежни, которые образовались на ее ногах в то время, когда она была в коме. Из-за сепсиса процесс их заживления сильно замедлился.

Однако отойти от домашних забот Казьмина не может даже сейчас. Ей приходится возить детей в детский сад и школу. Она охарактеризовала ощущения, которые испытывает как "адские". Сейчас она рада уже тому, что шов на ноге не доставляет ей особых хлопот. В скором времени Алиса планирует сдать кровь и биопсию. Дива рассказала, что при правильном уходе на реабилитацию уйдет около восьми месяцев.

Экс-возлюбленная Андрея Аршавина невероятно переживает за детей и старается убедить их в том, что у мамы все хорошо. Она намерена идти до конца и победить недуг. Более всего она волнуется за свое лицо. Алиса Казьмина призналась, что нос и скулы продолжают меняться, и это ее расстраивает. Из-за общего недомогания пока она не может сделать пластику.

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Андрей Аршавин. Фото: Alexander Chernykh/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 13:23 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Как зарабатывают дети Аршавина

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