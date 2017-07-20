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Июль 20, 2017
просмотры: 123

Юлия Барановская увезла детей из России

567

Телеведущая Юлия Барановская вместе с тремя детьми путешествует по Италии. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина наслаждается солнцем, морем и старинной архитектурой, не забывая делиться с многочисленными фанатами фотографиями с отдыха. 

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