А как же Галкин? Пугачеву сняли во время нежного поцелуя с известным артистом

Исполнитель Валерий Леонтьев давно и достаточно близко общается с Аллой Пугачевой. В этот знаменательный день он просто не мог обойти стороной такое большое событие, как день рождения артистки. В своем личном блоге исполнитель опубликовал неоднозначное видео.
На кадрах Примадонна нежно целует коллегу в губы, а он с радостью принимает чувственный порыв. Валерий Яковлевич назвал звезду "неповторимым человеком" и "великой артисткой". Он пожелал ей семейного благополучия, здоровья, радости и "прорыва". Алла Борисовна трогательно ответила благодарностью, отправив множество эмодзи в виде красных сердец.
Поклонники пришли в восторг от ролика и присоединились к поздравлениям. "Две звезды! Две легенды!", "С Днем рождения, талантливая, великолепная, звездная Алла Борисовна!", "Вы – символ российской музыки, были, есть и будете Примадонной нашей эстрады", "Самая-самая женщина, которая поет", "Алла – гений", "Неповторимая, с Днем рождения", – писали они.
Многих настолько поразил прикрепленный ролик, что думать о чем-то другом уже было невозможно. Пользователи активно прокомментировали "взаимодействия" Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева. "Как мило", "Вот это поцелуй! Вот это я понимаю", "Огонь! Почему не вместе то?", "Мальвина и Пьеро", "Максим не ревнует?", "Вах, как", – отмечали они.
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