"Уж слишком худа": Хилькевич заподозрили в проблемах со здоровьем

Анна Хилькевич активно делится снимками с отдыха, а многие фанаты замечают на них болезненную худобу актрисы.

34-летняя актриса вновь отправилась с семьей на отдых в Дубай. Звезда регулярно публикует фото из отпуска в своем инстаграм-аккаунте и делится впечатлениями об отдыхе с детьми. Однако многие поклонники больше обращают внимание на фигуру актрисы – на последних снимках Анна Хилькевич кажется им слишком худой.

"Анарексия на лицо (((" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ой худенькая какая", "Ужасно...", "Кушайте там побольше", "Анечка, какая худенькая", "Поешь" – написали сердобольные фолловеры.

Сама звезда не стала отвечать на подобные комментарии. Скорее всего, она вполне довольна своей фигурой и не считает, что у нее есть проблемы со здоровьем. Вместо этого Анна Хилькевич рассказала поклонникам, что всего четыре месяца назад она с семьей уже была в Дубае, но младшая дочь хотела приехать еще и просила об этом буквально каждый день. Впрочем, позже Анна выяснила, что Дубаем девочка называла сам самолет и даже расстроилась, когда он приземлился. В результате сейчас звездная семья вновь весело проводит время у теплого моря.

Напомним, что еще шесть лет назад Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, и теперь счастливые супруги воспитывают двух дочерей – Арианну и Марию.