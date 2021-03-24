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Хилькевич помутилась рассудком и закрутила роман на съемках

Хилькевич помутилась рассудком и закрутила роман на съемках

Актриса Анна Хилькевич призналась, что крутила роман с членом съемочной группы сериала "Универ". По словам звезды, решение завести интрижку возникло на фоне переживаний из-за развода.
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Анна впервые пошла под венец в 2011 году. Супругом артистки стал Антон Покрепа – директор по объектам телесериала "Барвиха". До свадьбы влюбленные встречались около четырех лет.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Этот брак Хилькевич продержался чуть больше года. Анна и Антон охладели друг к другу. Супруги жили как соседи, от былой страсти не осталось и следа. Поговаривают, что Покрепа не был верен Хилькевич.

Отвечая на вопросы подписчиков личного микроблога, Анна Хилькевич рассказала, что после развода закрутила роман с коллегой по площадке. Дело было на съемках сериала "Универ". Актриса не стала раскрывать имени ухажера, сказала лишь, что тот был членом съемочной группы. Эта интрижка не продлилась долго.

"Помутнение рассудка после развода", – коротко охарактеризовала те отношения Анна Хилькевич.

Отметим, что сегодня звезда сериала "Универ" счастливая жена и мама. В 2015 году Анна Хилькевич расписалась с бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочерей – Арианну и Марию, также супруги подумывают о третьем малыше. Ранее актриса говорила, что пока не решается на еще одного ребенка из-за того, что в их нынешней четырехкомнатной квартире уже нет места. В ближайшее время артистка и ее муж решат эту проблему.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 13:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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