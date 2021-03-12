"Долго держала в себе": замужняя Хилькевич заговорила о расставании

Супруг Анны Хилькевич Артур Волков владеет агентством праздничных мероприятий, таке он выпускает линию брендовой одежды Hilly. Настоящая фамилия – Мартиросян, по национальности он армянин. Именно это стало однажды предметом спора актрисы с подругой.
В своем "Инстаграм" Анна Хилькевич рассказала, что муж женился на ней буквально всем назло. Как выяснилось, этому предшествовали долгие и затянутые отношения без обязательств.
"Когда мы еще встречались с Артуром, одна наша общая знакомая девушка сказала мне по секрету: "да он никогда на тебе не женится. Он женится только на армянке. У них так принято". Я долго держала это в себе, ничего ему не говорила и уже мысленно расставалась с ним. Я уже не видела смысла в наших отношениях.... Но спустя несколько дней набралась смелости и рассказала все Артуру. Он страшно разозлился. И женился на мне. Спасибо тебе, добрая девушка", – написала Анна Хилькевич.
Стоит отметить, что звезда сериала "Универ" дважды была замужем. Первым ее супругом был администратор сериала «Барвиха» Антон Покрепа. Однако их отношения распались. Брак не продержался и двух лет.
Со вторым мужем Анна Хилькевич счастлива до сих пор. Пара воспитывает двух дочерей. Правда некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что актриса снова разводится. Хилькевич и правда была близка к разводу. С появлением второго ребенка на семью навалились бытовые проблемы. Проблема разрешилась, когда Хилькевич нашла няню для Арианны и Марии.
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