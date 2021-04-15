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Шоу-бизнес
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Накануне стало известно, что ведущая отстояла свою честь и отсудила у продюсера 300 тысяч рублей. Однако он так не считает.
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Отношения звезд не складываются уже давно, но несколько месяцев назад конфликт обострился. Все дело в том, что Андрей Разин внезапно решил раскритиковать Леру Кудрявцеву в своем личном блоге в "Инстаграм", что крайне шокировало диву. Примерно в то же время звезда группы "Ласковый май" дала откровенное интервью, где в очередной раз обругала Леру.

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Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Тогда Андрей подчеркнул, что ведущая стала знаменитой лишь только потому, что когда-то была барышней легкого поведения. Лера была вне себя от ярости и пообещала, что восстановить справедливость и не намерена больше терпеть подобные выходки со стороны продюсера.

Накануне звездный адвокат Екатерина Гордон поделилась новостью. Она назвала Андрея Разина "врунишей" и сообщила, что дело они выиграли. По словам юриста, теперь Лера Кудрявцева должна получить 300 тысяч рублей от обидчика. Также издание, опубликовавшее недействительные сведения, должно выплатить ведущей 100 тысяч рублей.

Однако Андрей Разин заявил, что ничего не знал о суде. Ему не приходили повестки, а потому он намерен признать решение недействительным. Продюсер призвал всех поклонников не волноваться. Он обвинил Леру Кудрявцеву во вранье "в очередной раз". В завершении публикации поступила угроза в адрес не только самой ведущей, но и ее адвоката. Андрей подчеркнул, что встретится с Екатериной как только она решит идти в депутаты. "За мной не заржавеет", – написал он.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 09:27 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

гость Алекс
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Разин всегда говорит правду!Естественно-кому-то не нравится,а кто-то аплодирует!Две базарные тетки, потрепанные мочалки, конечно будут не довольны!Разин сказал то, что все давно знали, но из жалости молчали,но когда они начинают вещать на всю страну- кто чего заслуживает-хочется спросить-А судьи-кто!
Гость694777
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Эта тетка с перекроенной физиономией когда-нибудь слиняет со страниц СМИ. тошнит от нее.Тетке за 50,а все не угомонится,пиарясь.Дура дурой.
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