"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Накануне стало известно, что ведущая отстояла свою честь и отсудила у продюсера 300 тысяч рублей. Однако он так не считает.

Отношения звезд не складываются уже давно, но несколько месяцев назад конфликт обострился. Все дело в том, что Андрей Разин внезапно решил раскритиковать Леру Кудрявцеву в своем личном блоге в "Инстаграм", что крайне шокировало диву. Примерно в то же время звезда группы "Ласковый май" дала откровенное интервью, где в очередной раз обругала Леру.

Тогда Андрей подчеркнул, что ведущая стала знаменитой лишь только потому, что когда-то была барышней легкого поведения. Лера была вне себя от ярости и пообещала, что восстановить справедливость и не намерена больше терпеть подобные выходки со стороны продюсера.

Накануне звездный адвокат Екатерина Гордон поделилась новостью. Она назвала Андрея Разина "врунишей" и сообщила, что дело они выиграли. По словам юриста, теперь Лера Кудрявцева должна получить 300 тысяч рублей от обидчика. Также издание, опубликовавшее недействительные сведения, должно выплатить ведущей 100 тысяч рублей.

Однако Андрей Разин заявил, что ничего не знал о суде. Ему не приходили повестки, а потому он намерен признать решение недействительным. Продюсер призвал всех поклонников не волноваться. Он обвинил Леру Кудрявцеву во вранье "в очередной раз". В завершении публикации поступила угроза в адрес не только самой ведущей, но и ее адвоката. Андрей подчеркнул, что встретится с Екатериной как только она решит идти в депутаты. "За мной не заржавеет", – написал он.