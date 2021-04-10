"Я стала старой брюзгой?": Взвинченная Кудрявцева отвесила оплеуху молодым звездам

Знаменитая блондинка ошарашена молодым поколением. По мнению Леры Кудрявцевой, современные подростки совсем отбились от рук.

Телеведущая посмотрела выпуск шоу "Музыкалити", в котором приняли участие 65-летняя певица Лариса Долина и 19-летняя звезда сервиса "ТикТок" Валя Карнавал. Увиденное заставило сделать Леру Кудрявцеву удручающие выводы. По мнению звездной блондинки, нынешняя молодежь отличается невоспитанностью и недостаточным уровнем образованности. "Они могут себя вести расхлябанно, им вообще все по барабану, живут одним днем", — выразилась знаменитость в прямом эфире "Инстаграм".

Лера Кудрявцева подчеркнула, что никаких претензий к Вале Карнавал не имеет, однако дала понять, что возмущена дерзким поведением девушки по отношению к Ларисе Долиной. По словам телеведущей, молодое поколение перестало читать книги и поддерживать в себе достойное стремление, подростков массово поглотили социальные сети. Звездная блондинка уверена — творчество современных блогеров из сервиса "ТикТок" никогда не станет образцовым и общепризнанным.

Теледива считает, что современные блогеры в будущем утратят свои позиции, ведь они пытаются выдать за мастерство сущую бесталанность. Звезда шокирована тенденциями, которым следуют нынешние подростки вопреки здравому смыслу. "Скажите мне, я стала старой брюзгой? Или я что-то не понимаю?" — спросила Лера Кудрявцева у армии поклонников.