Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Андрей Разин - российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой "Ласковый май".

Окончил Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств по специальности "режиссура массовых мероприятий и зрелищ".

Также Разин является выпускником юридического и экономического факультетов Ставропольского государственного университета. Кандидат экономических наук.

С 1988 года Разин начинает сотрудничать с группой "Ласковый май" в качестве продюсера-менеджера. Вскоре и сам становится солистом коллектива.

С 1993 года Разин строит и политическую карьеру. Так, в 2015 году он стал советником заместителя председателя Государственной думы А.К. Исаева.

С 2014 года Разин пробует себя и в качестве банкира. Кроме того, Андрей написал несколько книг, снялся в кино и выпустил ряд сольных композиций.