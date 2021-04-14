Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык

Лера Кудрявцева похвасталась, что проучила своего оппонента в судебном споре. Служители Фемиды встали на сторону ведущей в деле о клевете.

Судебные разбирательства у теледивы и продюсера "Ласкового мая" идут с 2020 года. Лера Кудрявцева обвинила Андрея Разина в том, что он ее оклеветал. Звезда сообщала, что шоумен распространял информацию о том, что знаменитость является дамой легкого поведения.

В свою очередь Андрей Разин отрицает участие в слушаниях по скандальному делу. Он отмечал, что ведущая спорит не с ним, а со СМИ, которые обнародовали такие сведения.

Лера Кудрявцева рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что наконец-то одержала победу на очередных слушаниях и добилась финансовой компенсации от продюсера и СМИ в размере 400 тысяч рублей. При этом она объяснила, что 300 тысяч ей обязан заплатить шоумен, а остальную сумму — издания.

Поклонники порадовались за ведущую и поздравили с победой в суде. Также знаменитость поддержали ряд представителей шоу-бизнеса.

Напомним, первый суд против Андрея Разина теледива выиграла осенью минувшего года. Примечательно, что Лера Кудрявцева и продюсер находятся в плохих отношениях на протяжении несколько лет.