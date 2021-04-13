"Классный пацан": Примадонна пришла в восторг от маленького Юдашкина

На днях 57-летний Валентин Юдашкин поделился с поклонниками своей гордостью – художник-модельер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото любимых внуков. Давняя подруга кутюрье Алла Пугачева решила поучаствовать в обсуждении его наследников и оставила восторженные комментарии.
Очевидно, что больше всего Примадонну впечатлил младший внук Юдашкина – Аркадий. На фото очаровательный кудрявый малыш сидит на камнях во время прогулки по пляжу.
"Обалдеть, какой классный пацан!!!" – написала восхищенная Алла Борисовна.
В комплиментах мальчику к Примадонне присоединился Максим Галкин, Эвелина Хромченко и другие известные личности. Многие поклонники заметили, что Аркадий очень похож на своего знаменитого деда. Не осталось без внимания публики и фото второго внука Юдашкина – Анатолия. Мальчика назвали настоящим красавчиком.
Прекрасных внуков модельеру подарили его единственная дочь Галина, которая является арт-директором Дома моды Юдашкина, и ее муж бизнесмен Петр Максаков. Около двух лет назад после того, как больной онкологией Валентин Юдашкин пошел на поправку, наследники модельера переехали жить в Гонконг.
Алла Пугачева и Максим Галкин являются давними друзьями Юдашкиных – судя по фото в соцсетях, знаменитые семьи часто проводят время вместе.
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