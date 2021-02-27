"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина

Певица побывала в гостях у модельера Валентина Юдашкина. Кутюрье и его красавицу-супругу Марину Юдашкину вокалистка называет лучшими друзьями. В личном микроблоге Алла Пугачева поблагодарила пару за теплый прием.
"Спасибо Господи, за то, что дал возможность найти «СВОИХ» и успокоиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Примадонна. Пугачева добавила, что найти верных друзей – подарок судьбы. Вокалистка счастлива от того, что в ее жизни есть такие люди.
Публикацию Алла Борисовна сопроводила снимком. В кадре Пугачева позирует с Юдашкиной на фоне роскошного интерьера. Женщины расслаблены и улыбаются камере.
Отметим, что Пугачева предстала с новой прической – удлиненным каре с челкой. Простая на первый взгляд стрижка заметно преобразила вокалистку. Знаменитость теперь выглядит моложе.
"Нет слов", "Выглядите просто WoooW!", "Алла Борисовна круто выглядит", "Вы просто шикарные женщины!!! Есть с кого брать пример!!!", "Эффектные дамы!!!", "Обе красотки!!" – осыпали комплиментами Аллу Пугачеву и Марину Юдашкину пользователи Сети.
Как писали «Дни.ру», Валентин Юдашкин впервые подробно рассказал о болезни, с который сражается много лет. Модельер в свежем интервью поведал, что все началось с рака почки, потом метастазы нашли в других органах, а также в мозге. Болезнь дала о себе знать пять лет назад. Друг Аллы Пугачевой прошел курс лечения. Сейчас знаменитость находится на контроле у докторов.
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- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
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Посёлок Янтарны - вторая серия.
А вы знаете ?