"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой

Врачи несколько раз стабилизировали состояние 57-летнего Валентина Юдашкина. Когда модельеру становится лучше, медики прекращают ставить ему капельницы, а также уменьшают количество терапий. Однако болезнь в любой момент может вызвать осложнения, поэтому кутюрье находится под постоянным наблюдением специалистов.
Родные и близкие испытали шок, когда узнали о болезни Юдашкина. Они по сей день стараются поддерживать модельера. Например, после операции народная артистка Алла Пугачева устроила торжество по случаю дня рождения Валентина Абрамовича. Тогда кутюрье был слаб.
Примадонна российской эстрады не раз звала Юдашкина на праздники. Модельер понимал, что его состояние оставляет желать лучшего, поэтому отказывался. "Алла, я без сил", – отвечал Валентин Абрамович артистке. Но Пугачева возражала и сообщала, что уже приготовила другу место для сна.
Напомним, недавно Алла Пугачева сама навестила Валентина Юдашкина. Находясь в гостях у модельера, певица сфотографировалась с его женой Мариной. Снимок появился в инстаграм-аккаунте артистки. Поклонники оценили преображение 71-летнего кумира.
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