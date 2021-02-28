Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
28 февраля
Лента новостей
12:50
"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой
12:32
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
11:59
СМИ сообщили о крушении российского вертолета в Сирии
11:53
Кушанашвили оказался на волосок от смерти
11:33
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
11:19
Врач рассказал о тяжелом последствии ковида
10:54
Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой
10:52
Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления
10:48
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева
10:16
Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу
09:53
Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива
08:36
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
04:53
Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой
02:34
"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет
00:21
"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской
22:07
Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями
20:19
"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
13:27
"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала
13:02
Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову
12:49
"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ
12:39
"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной
12:35
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
12:18
"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
12:05
Иван Ургант публично унизил Егора Крида
11:48
Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова
11:29
"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына
11:26
"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской
11:25
Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой
10:46
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе
10:44
Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского
10:41
Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем
10:02
Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти
08:01
Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Шоу-бизнес
"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой

"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой

Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже несколько лет Валентин Юдашкин борется с тяжелой болезнью. Из-за раковой опухоли модельер вынужден проходить курсы химиотерапии. Он научился жить со страшным диагнозом.
прочитано 71 раз

Врачи несколько раз стабилизировали состояние 57-летнего Валентина Юдашкина. Когда модельеру становится лучше, медики прекращают ставить ему капельницы, а также уменьшают количество терапий. Однако болезнь в любой момент может вызвать осложнения, поэтому кутюрье находится под постоянным наблюдением специалистов.

ПО ТЕМЕ

Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе

"Они же с хлором!": Юдашкина обвинили в издевательствах над внуком

 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Родные и близкие испытали шок, когда узнали о болезни Юдашкина. Они по сей день стараются поддерживать модельера. Например, после операции народная артистка Алла Пугачева устроила торжество по случаю дня рождения Валентина Абрамовича. Тогда кутюрье был слаб.

Примадонна российской эстрады не раз звала Юдашкина на праздники. Модельер понимал, что его состояние оставляет желать лучшего, поэтому отказывался. "Алла, я без сил", – отвечал Валентин Абрамович артистке. Но Пугачева возражала и сообщала, что уже приготовила другу место для сна.

Напомним, недавно Алла Пугачева сама навестила Валентина Юдашкина. Находясь в гостях у модельера, певица сфотографировалась с его женой Мариной. Снимок появился в инстаграм-аккаунте артистки. Поклонники оценили преображение 71-летнего кумира.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 28 февраля 2021, 12:50 Источник: Дождь ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Валентин Юдашкин выбрал самую красивую сотрудницу офиса

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений

Разгорелся жуткий скандал
Шоу-бизнес

"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ

Актриса стала неузнаваемой
Шоу-бизнес

Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой

Певица шокировала многочисленную аудиторию
Шоу-бизнес

"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу

Рэпер Дава сделал заявление на больничной койке

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+