Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой

Недавно состоялась премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Одну из главных ролей в киноленте сыграла Софья Эрнст. В недавнем интервью супруга генерального директора Первого канала рассказала о работе с 54-летней артисткой.

Во время беседы с журналистом Софья Эрнст призналась, что сотрудничает с Ренатой Литвиновой уже пять лет. За это время актрисы успели поработать над короткометражкой, поставить спектакли "Северный ветер" и "Звезда нашего времени".

Жена Константина Львовича не могла не заметить, что Литвинова – очень пластичная актриса. Мол, она плавно переходит из одного состояния в другое, и эту грань невозможно увидеть. Чтобы более понятно объяснить феномен Ренаты, Софья назвала ее и глиной, и гончаром.

По мнению Эрнст, Литвинова занимает свою нишу в искусстве. Творения Ренаты неординарны, уникальны. Такой же она остается в реальной жизни, отметила 32-летняя актриса. Помимо этого, 54-летней артистке, по словам ее коллеги, присущи смелость и неуемность.

"Больше таких людей в своей жизни я не встречала", – отметила жена гендиректора Первого канала.

Напомним, ранее Рената Литвинова рассказала про легкий способ сбросить вес. Актриса призналась, что изводила свой организм различными диетами и тренировками, но похудеть ей удалось только на нервной почве. Артистка избавилась от лишних килограммов очень быстро.