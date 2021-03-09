Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой

Во время беседы с журналистом Софья Эрнст призналась, что сотрудничает с Ренатой Литвиновой уже пять лет. За это время актрисы успели поработать над короткометражкой, поставить спектакли "Северный ветер" и "Звезда нашего времени".
Жена Константина Львовича не могла не заметить, что Литвинова – очень пластичная актриса. Мол, она плавно переходит из одного состояния в другое, и эту грань невозможно увидеть. Чтобы более понятно объяснить феномен Ренаты, Софья назвала ее и глиной, и гончаром.
По мнению Эрнст, Литвинова занимает свою нишу в искусстве. Творения Ренаты неординарны, уникальны. Такой же она остается в реальной жизни, отметила 32-летняя актриса. Помимо этого, 54-летней артистке, по словам ее коллеги, присущи смелость и неуемность.
"Больше таких людей в своей жизни я не встречала", – отметила жена гендиректора Первого канала.
Напомним, ранее Рената Литвинова рассказала про легкий способ сбросить вес. Актриса призналась, что изводила свой организм различными диетами и тренировками, но похудеть ей удалось только на нервной почве. Артистка избавилась от лишних килограммов очень быстро.
Популярные темы форума
Наказание девочек на 8 марта.
Куда мне идти
Мерзкие соседи
На 8 марта желаю подавиться колбасой.
Столько тем и все про мужиков
Гадаю
Новая фамилия
Кто тут самый популярный?
Не люблю свою дочь
Старые мрази анонируют на форуме.