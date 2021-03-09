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Шоу-бизнес
Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой

Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой

Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно состоялась премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Одну из главных ролей в киноленте сыграла Софья Эрнст. В недавнем интервью супруга генерального директора Первого канала рассказала о работе с 54-летней артисткой.
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Во время беседы с журналистом Софья Эрнст призналась, что сотрудничает с Ренатой Литвиновой уже пять лет. За это время актрисы успели поработать над короткометражкой, поставить спектакли "Северный ветер" и "Звезда нашего времени".

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Жена Константина Львовича не могла не заметить, что Литвинова – очень пластичная актриса. Мол, она плавно переходит из одного состояния в другое, и эту грань невозможно увидеть. Чтобы более понятно объяснить феномен Ренаты, Софья назвала ее и глиной, и гончаром.

По мнению Эрнст, Литвинова занимает свою нишу в искусстве. Творения Ренаты неординарны, уникальны. Такой же она остается в реальной жизни, отметила 32-летняя актриса. Помимо этого, 54-летней артистке, по словам ее коллеги, присущи смелость и неуемность.

"Больше таких людей в своей жизни я не встречала", – отметила жена гендиректора Первого канала.

Напомним, ранее Рената Литвинова рассказала про легкий способ сбросить вес. Актриса призналась, что изводила свой организм различными диетами и тренировками, но похудеть ей удалось только на нервной почве. Артистка избавилась от лишних килограммов очень быстро.

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Автор: 9 марта 2021, 04:38 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

комментарии

Ответить:

Гость639582
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Одна бездарь нахваливает другую.
й
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Получается ТВ - филиал берлина? Путин - немец?
й
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Эрнст и меркель - одна команда? Руки ромбиком держат. Колесникова и Малахов, Навальный -сердечком. Вторая команда партнеров?
й
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Побирушки заворотнюк и черныншев ожили? Развели народ на нужную сумму и живы здоровы?
й
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Куснирович, это который всю прибыль гума вместо девидендов на боско пустил? Я давным давно купила <цензура> Гума. Первые несколько лет платили девиденды копеечные, хватило раз поесть в Мккдональдсе. Потом решили не делиться. Не нравятся мне люди, обворовывающие меня. Зря потратила деньги на это г-но.
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