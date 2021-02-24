Полюбуйтесь: мать увидела нежности Литвиновой с сексуальной женой Эрнста

Рената Литвинова дебютировала в качестве театральной актрисы еще в 2004 году, когда сыграла Раневскую в поставленном Адольфом Шапиро "Вишневом саде". Потом там же, в Художественном театре, она появилась в "Шаге" и "Свидетеле обвинений". Но только играть ей стало скучно. И вот уже несколько лет в МХТ она не просто актриса, а и автор собственных пьес, и их же режиссер. Причем ее "Северный ветер" недавно из спектакля перерос в художественный фильм. А 24 февраля на легендарной сцене состоялась премьера очередного авторского проекта Богини – спектакля "Звезда вашего периода".

Когда-то Рената дебютировала в качестве режиссера с документальной лентой "Нет смерти для меня". В ней звезды советского кино – Нонна Мордюкова, Татьяна Самойлова, Вера Васильева, Татьяна Окуневская, Лидия Смирнова – давали Литвиновой исповедальные интервью о карьере и личной жизни. Некоторые из услышанных тогда Богиней историй, очевидно, и вдохновили ее на пьесу и спектакль "Звезда вашего периода".

Ведь это только со стороны кажется, что актерство – это всегда праздник, юные кавалеры, письма поклонников. Увы, по ту сторону рампы и кадра порой все выглядит совсем не радужно. Особенно когда тебе за 50. Новых ролей не предлагают, потому что все хотят видеть молодых. Былых толп обожателей тоже нет – появились другие кумиры. Да и личная жизнь обернулась крахом – без мужа, без детей, без будущего. Тело стремительно стареет, хотя тебе и кажется, что все такая же юная лань. А душа все так же хочет любви. И поэтому часто рядом появляются юные альфонсы и жиголо.

Собственно, про эту страшную актерскую участь на протяжении двух с половиной часов и рассказывает Рената Литвинова в "Звезде вашего периода". В судьбе ее героини Маргариты Леско угадываются драмы многих из тех, чье имена прежде были у всех на устах, кто был на пике славы, а теперь если и вспоминается, то только рыщущими в поисках скандалов журналистами или режиссерами по озвучиванию рекламы.

Имя героини, кстати, знаковое. Во-первых, здесь явная отсылка к сжираемой роковой страстью Манон Леско из романа аббата Прево. Во-вторых, Маргарита – любимое имя Ренаты. У нее ведь уже была Маргарита Готье в фильме "Последняя сказка Риты" и Маргарита "Северном ветре".

Занятая в идущем сейчас в прокате "Северном ветре" Софья Эрнст появляется и в "Звезде вашего периода", где предстает то в форме довоенного кроя, то в соблазнительной шелковой комбинации. Сцена нежности ее роскошной героини – служанки-охранника – с хозяйкой получилась очень эротичной.

Вообще в этом спектакле, сочетающем в себе разные жанры, Ренате удалось угодить и тем, кто хочет заглянуть в закулисье артистического мира, оказаться на киностудии, и тем, кто обожает подсматривать при помощи журналистов и блогеров в замочные скважины, и тем, кто просто обожает Литвинову как самобытное явление на сцене и в кино. Прекрасную даже если она всего лишь будет молчать, улыбаться и жестикулировать.

В этом спектакле она то и дело меняет роскошные платья, изумляет причудливыми прическами, темными очками, вуалями и длинными мундштуками. Знакомо ломает руки и даже смеется над тем, как ее пародируют. Ею любуешься каждую минуту! Она кинематографично выстраивает действие, насыщая сценическое пространство гробами, лестницами, софитами, вторыми ярусами, столами с винтажной посудой. И, конечно, настоящим шампанским, без которого немыслимы ни Рената, ни ее Маргарита.

Юного возлюбленного ее героини играет 25-летний Павел Табаков. В прошлом году он был переведен в состав основной труппы МХТ, которым прежде руководил его отец. Олег Табаков, как известно, в 1953-м окончил Школу-студию МХАТ. А через три года оттуда выпустилась и Раиса Максимова. И нынешнее эпизодическое появление 91-летней актрисы в инвалидном кресле на сцене – символичное и мудрое режиссерское решение. Она играет старую актрису – мать главной героини – которая по-прежнему не утратила таланта и по-прежнему производит фурор. А ведь спектакль Литвиновой именно про таких звезд, которых нельзя забывать.

А настоящая мама Ренаты – Алиса Михайловна Литвинова – в день последнего перед премьерой прогона спектакля сидела в ложе. Для нее 23 февраля стало двойным праздником – во-первых, собственный день рождения, во-вторых, выпуск спектакля у талантливой дочери. Которая давно уже сама стала Звездой нашего периода – неповторимой в каждом жесте и фразе. И такой неземной.