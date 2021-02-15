Обнаженная дочь Литвиновой вышла босиком на мороз

19-летняя дочь Ренаты Литвиновой любит эпатировать публику. Недавно Ульяна Добровская снялась для мужского журнала, и теперь в очередной раз решила продемонстрировать свое обнаженное тело.

В личном блоге девушка опубликовала снимок, на котором предстала в одном купальнике. Черные полоски ткани прикрывают лишь интимные места, открывая взгляду подписчиков изящную фигуру Ульяны.

Вероятно, дочь Ренаты Литвиновой провела выходные в бане и в промежутках между парной "охлаждалась" на улице. Девушка вышла на мороз босиком. Ей удалось сохранить спокойное выражение лица, несмотря на обжигающий холод.

Поклонники неоднозначно приняли снимок Ульяны Добровской. Некоторые оказались шокированы тем, что она стоит босыми ногами на снегу, другие же просто восхитились фигурой юной дочери Ренаты Литвиновой.

"Кто ж сиротинушку на снег то выгнал? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я бы женился", "Хоть кто согреет эту страну!", "Холодно же", "Мне стало холодно", "Очень красивая", "Морозко", – написали в комментариях.

Напомним, в начале года в Сети появились снимки обнаженной дочери Ренаты Литвиновой. Девушка приняла участие в фотосессии для мужского журнала. Кадры были сделаны в ретро-стиле, и Ульяна Добровская предстала перед зрителями соблазнительной красоткой из 60-х годов прошлого века. Актриса оценила поступок дочери, отметив, что если уж и сниматься голой, то как раз в 19 лет.