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"Резко и параллельно": Истощенная Литвинова раскрыла способ потрясающего похудения

Рената Литвинова. Фото: Vladimir Winter/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая блондинка поделилась своей историей о пути к идеальной фигуре. Рената Литвинова рассказала про легкий способ сбросить вес.
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Выглядеть молодой и красивой стремится практически каждая женщина. В погоне за привлекательной внешностью россиянки нередко обращаются к опыту своих кумиров из мира кино и телевидения. В соцсетях звезды отечественного шоу-бизнеса любят давать советы по уходу за собой. Не исключение и Рената Литвинова – одна из самых узнаваемых актрис российского кинематографа. Недавно артистка поделилась результатом эффектного преображения – женщина значительно похудела и стала влезать в особо миниатюрные наряды.

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Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Актриса призналась, что целый год предпринимала отчаянные попытки сбросить вес, которые не дали положительного результата. Звезда строго отказалась от жирной, жареной пищи и хлеба, соблюдая диету. Кроме того, Рената Литвинова изматывала себя на тренировках, пытаясь сжечь как можно больше калорий. В конце концов артистке все же удалось добиться желаемого, только совсем другим путем. "Похудела только сейчас – на нервной почве, резко и параллельно.", – объявила артистка.

Фанаты знаменитости остались в восторге от фотографии, которую звезда опубликовала в инстаграм-канале после снижения веса на фоне переживаний. "Восхищена Вами! Вы редкая, исключительная! Таких очень мало!", "Вы просто эталон. Спасибо за то, что Вы есть.", "Вы шикарны, как можно быть еще более идеальной?", – написали комментаторы к снимку Ренаты Литвиновой.

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Автор: 15 февраля 2021, 04:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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