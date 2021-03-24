Что случилось? Пугачева прячет лицо от фотографов и журналистов

Однако гостей и зрителей ждала небольшая неожиданность. Сообщается, что перед съемкой монтажерам якобы были выдвинуты два условия. Первое заключалось в том, что на лицо артистки необходимо было наложить специальный фильтр, омолаживающий кожу. Второе относилось к съемке крупным планом: все подобные кадры нужно было искусственно сделать размытыми.
Источник уточняет, что, судя по всему, это было личной просьбой ведущего программы и супруга Примадонны, Максима Галкина. Видимо, он переживал, что вся страна увидит реальное состояние лица звезды. Однако провести публику ему не удалось.
Зрители отметили, что лицо Аллы Пугачевой постоянно менялось и выглядело не совсем натурально. С другими гостями студии в тот день не происходило ничего подобного. 73-х летняя Наталья Варлей всю передачу была в одной и той же форме.
После выхода шоу на Максима Галкина посыпались обвинения. Их суть заключалась в том, что он "искусственно омолодил" любимую супругу. Ранее Аллу Борисовну уже обвиняли в злоупотреблении фотошопом. Всем известно, что Примадонна разрешает публиковать снимки только после того, как она одобрит их, а крупные портреты с недавних пор стали настоящим негласным табу. Сама Пугачева не комментировала ситуацию, произошедшую на телеканале.
Популярные темы форума
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
папа я люблю тебя
Филлеры
Деревня понаехавшая