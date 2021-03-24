Что случилось? Пугачева прячет лицо от фотографов и журналистов

Долгое время Алла Борисовна практически не появлялась на публике. Однако сейчас что-то изменилось. Сперва они с Максимом Галкиным посетили вечеринку Насти Ивлеевой, а затем артистка пришла на шоу "Сегодня вечером".

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