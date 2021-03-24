Что случилось? Пугачева прячет лицо от фотографов и журналистов

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Долгое время Алла Борисовна практически не появлялась на публике. Однако сейчас что-то изменилось. Сперва они с Максимом Галкиным посетили вечеринку Насти Ивлеевой, а затем артистка пришла на шоу "Сегодня вечером".
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Однако гостей и зрителей ждала небольшая неожиданность. Сообщается, что перед съемкой монтажерам якобы были выдвинуты два условия. Первое заключалось в том, что на лицо артистки необходимо было наложить специальный фильтр, омолаживающий кожу. Второе относилось к съемке крупным планом: все подобные кадры нужно было искусственно сделать размытыми.

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Источник уточняет, что, судя по всему, это было личной просьбой ведущего программы и супруга Примадонны, Максима Галкина. Видимо, он переживал, что вся страна увидит реальное состояние лица звезды. Однако провести публику ему не удалось.

Зрители отметили, что лицо Аллы Пугачевой постоянно менялось и выглядело не совсем натурально. С другими гостями студии в тот день не происходило ничего подобного. 73-х летняя Наталья Варлей всю передачу была в одной и той же форме.

После выхода шоу на Максима Галкина посыпались обвинения. Их суть заключалась в том, что он "искусственно омолодил" любимую супругу. Ранее Аллу Борисовну уже обвиняли в злоупотреблении фотошопом. Всем известно, что Примадонна разрешает публиковать снимки только после того, как она одобрит их, а крупные портреты с недавних пор стали настоящим негласным табу. Сама Пугачева не комментировала ситуацию, произошедшую на телеканале.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 15:52 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость671053
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Гость671629
У детей наверное не поворачивается язык называть Ее мама. БАБУЛЯ!!!!
за своими детьми смотри!
Гость Валерия
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Зачем вам оценивать лицо Аллы?Максим оценит сам.Лучше смотрите за своим лицом,когда доживете до ,70 лет.
Гость671629
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У детей наверное не поворачивается язык называть Ее мама. БАБУЛЯ!!!!
Гость670431
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*лицо постоянно менялось* - Евгения, вы что то забористое кугите? у вас глюки?
Гость666219
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Опять воду в ступе толкут. Старая она бабка, никакие фильтры не помогают. Природу не обманешь, зрителей тоже. Пора показывать молодых и талантливых, а не старух в париках. Как напишут, что пугачиха опять помолодела - хочется сказать несколько неприличных слов.
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