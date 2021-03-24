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Раздетую Пугачеву застукали с молодым любовником

Раздетую Пугачеву застукали с молодым любовником

В Сети появились уникальные снимки Аллы Пугачевой с певцом Сергеем Челобановым. Их сделала фанатка Примадонны еще в 1991 году.
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Молодой артист в 1992 году снял певицу в своем клипе на песню "Незваный гость" и признавался ей в любви. Однако их бурный роман продлился недолго.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Одна из поклонниц Аллы Пугачевой Мария Баскова смогла сфотографировать звезду и ее возлюбленного на гастролях в Харькове. Женщина призналась, что тогда ей было очень страшно, ведь исполнительница не любила, когда ее снимают исподтишка и могла круто на это ответить.

Тогда Алла Пугачева поссорилась с Сергеем Челобановым и была в плохом настроении. Но в тот день они помирились, и фанатке повезло: гнев Примадонна на нее не обрушила. По словам Марии Басковой, артистка пошла загорать на траву перед концертом, при этом сняв с себя кофту. На щелканье фотоаппарата пара не отреагировала.

Напомним, ранее стало известно, что отношения Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова совсем испортились. Во всяком случае, так говорят источники, близкие к артистам.

Как писали "Дни.ру", недавно на дне рождения Насти Ивлеевой Примадонна публично призналась в любви своему супругу Максиму Галкину. Неподалеку в это время находился Филипп Киркоров. После слов певицы он покинул светское мероприятие.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 10:30 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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