Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь

В своем профиле и в блогах коллег Примадонна просто восхитительна. Она одевается в трендовые вещи, забыла о фирменном балахоне и предпочитает легкий нюдовый макияж, который делает кожу сияющей, а ее молодит на несколько десятков лет. Однако правда ли все дело только в стиле?
Ситуацию прокомментировала профессиональный ретушер. Лена Макнот уже много лет работает с самыми популярными звездами Сети. Она рассказала, что сейчас приложения для обработки снимков сделали большой шаг вперед и во многом не уступают специалистам. Так, благодаря новым мобильным программам, можно и омолодить лицо, и увеличить губы, и скорректировать фигуру, и наложить макияж. То есть артист может сделать фото с самого утра, а затем приложение за несколько минут сделает из только что проснувшегося человека звезду, готовую выйти на сцену.
Так, Лена рассказала, что на предоставленных ей фото Аллы Пугачевой сложно определить: задействован ли профессионал, или приложение сделало все за Примадонну. Однако она отметила, что исполнительница очевидно разглаживает кожу и добавляет макияж.
Напомним, недавно случился громкий скандал с Анфисой Чеховой. Тогда Станислав Садальский выложил фото ведущей, на котором она предстала достаточно полной и неухоженной. Лена Макнот подтвердила, что здесь заметна работа профессионального ретушера, который исправляет фигуру дивы в ее "Инстаграме".
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