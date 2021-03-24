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Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь

Вопрос внешнего вида Аллы Борисовны не дает покоя многим пользователям. Они утверждают, что вблизи артистка вовсе не выглядит так блестяще, как на снимках в "Инстаграме".
прочитано 5907 раз

В своем профиле и в блогах коллег Примадонна просто восхитительна. Она одевается в трендовые вещи, забыла о фирменном балахоне и предпочитает легкий нюдовый макияж, который делает кожу сияющей, а ее молодит на несколько десятков лет. Однако правда ли все дело только в стиле?

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Ситуацию прокомментировала профессиональный ретушер. Лена Макнот уже много лет работает с самыми популярными звездами Сети. Она рассказала, что сейчас приложения для обработки снимков сделали большой шаг вперед и во многом не уступают специалистам. Так, благодаря новым мобильным программам, можно и омолодить лицо, и увеличить губы, и скорректировать фигуру, и наложить макияж. То есть артист может сделать фото с самого утра, а затем приложение за несколько минут сделает из только что проснувшегося человека звезду, готовую выйти на сцену.

Так, Лена рассказала, что на предоставленных ей фото Аллы Пугачевой сложно определить: задействован ли профессионал, или приложение сделало все за Примадонну. Однако она отметила, что исполнительница очевидно разглаживает кожу и добавляет макияж.

Напомним, недавно случился громкий скандал с Анфисой Чеховой. Тогда Станислав Садальский выложил фото ведущей, на котором она предстала достаточно полной и неухоженной. Лена Макнот подтвердила, что здесь заметна работа профессионального ретушера, который исправляет фигуру дивы в ее "Инстаграме".

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Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 08:43 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость671224
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Тося
Что вы хотите от старухе, которой 78 лет. С неё уже песок сыпется
Во-первых, может мы доживём до того времени, когда вам, Тося, будет 78 лет и будем лицезреть, как из вас песок сыпется;
Во-вторых, Пугачевой 72 года и наличие молодого мужа, убеждает каждого, что до посыпания дорожек песком ей ещё очень далеко.
Гость661499
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... Вопрос внешнего вида Аллы Пугачевой не даёт покоя... А почему? Беспокойтесь каждый о своём внешнем виде. Вряд ли у вас все там идеально.
Гость671224
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Оставьте Пугачёву в покое, я обращаюсь к её фанатам и её недоброжелателям. Пугачева много сделала хорошего для эстрадного шоу-бизнеса, за это ей большое спасибо. Как человек она совершила какие то ошибки, как и мы их совершаем, зачем так придирчиво к ней относиться? Сейчас она переживает очень не лёгкий жизненный цикл, огромная забота о маленьких детях, так будь те же человечными, не разглядывайте
её в лупу. Было бы понятна ваша предвзятость к ней, если бы она была политиком, который своими действиями нанес вашему кошельку урон, из за которого вы бы лишились чего то важного в вашей жизни.
Тося
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Что вы хотите от старухе, которой 78 лет. С неё уже песок сыпется
1

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