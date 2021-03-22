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Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине

Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине

Судя по всему, отношения Аллы Пугачевой с экс-супругом окончательно разрушились. На вечеринке в честь дня рождения Насти Ивлеевой Примадонна довольно некорректно поступила по отношению к певцу.
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Исполнительница вышла в свет в наряде явно не по погоде. Для мероприятия она выбрала мини-шорты и легкую юбку. Журналисты спросили звездную пару о том, почему они так одеты. Алла Пугачева ответила, что их греет любовь.

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В этот момент неподалеку был экс-супруг Примадонны. По словам отца артиста, Филипп Киркоров поныне неравнодушен к знаменитости. Поэтому такое публичное признание в любви к Максиму Галкину – унижение для певца.

Можно предположить, что Алла Пугачева поступила так, чтобы ее бывший муж поревновал. К слову, вскоре после публичного заявления Примадонны Филипп Киркоров ушел с праздника.

Примадонна же осталась довольна вечеринкой. Она много общалась и фотографировалась. Певица отметила, что рада тому, что вновь стала посещать подобные мероприятия. Она добавила, что таковых было много в ее юности.

Напомним, в 1994 году Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Пугачевой. Исполнители прожили в браке девять лет, после чего развелись. Несмотря на разрыв, Примадонна и ее бывший муж поддерживали дружеские отношения.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 09:36 Источник: "Ты не поверишь!" НТВ ✓ Надежный источник
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