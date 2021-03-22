Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине

Исполнительница вышла в свет в наряде явно не по погоде. Для мероприятия она выбрала мини-шорты и легкую юбку. Журналисты спросили звездную пару о том, почему они так одеты. Алла Пугачева ответила, что их греет любовь.
В этот момент неподалеку был экс-супруг Примадонны. По словам отца артиста, Филипп Киркоров поныне неравнодушен к знаменитости. Поэтому такое публичное признание в любви к Максиму Галкину – унижение для певца.
Можно предположить, что Алла Пугачева поступила так, чтобы ее бывший муж поревновал. К слову, вскоре после публичного заявления Примадонны Филипп Киркоров ушел с праздника.
Примадонна же осталась довольна вечеринкой. Она много общалась и фотографировалась. Певица отметила, что рада тому, что вновь стала посещать подобные мероприятия. Она добавила, что таковых было много в ее юности.
Напомним, в 1994 году Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Пугачевой. Исполнители прожили в браке девять лет, после чего развелись. Несмотря на разрыв, Примадонна и ее бывший муж поддерживали дружеские отношения.
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