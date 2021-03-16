Названа причина ссоры Пугачевой и Киркорова: Никогда не будет воспринимать его как мужчину

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поддерживали общение, ходили друг к другу в гости и публично признавались в любви. Певец даже назвал в честь бывшей жены дочь. Казалось, ничто не сможет разрушить их дружбу, однако недавно выяснилось, что артисты больше не поддерживают связь. Более того, бывшие супруги старательно избегают любого контакта и отказываются говорить о причинах ссоры.
Например, в минувшие выходные оба появились на вечеринке популярного блогера Анастасии Ивлеевой. Однако Филипп Киркоров забежал в ресторан буквально на полчаса и поспешил покинуть бал до прихода Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Несмотря на явную неприязнь, поклонники все еще надеются, что рано или поздно бывшие возлюбленные восстановят общение и, возможно, даже будут вместе.
Однако экстрасенс Дарья Миронова поспешила разочаровать фанатов пары. По словам ясновидящей, им не суждено вновь сойтись, так как Алла Пугачева попросту не воспринимает Филиппа Киркорова всерьез. Миронова считает, что Примадонна видит в бывшем муже шута, самовлюбленного мальчика, который не готов к серьезной жизни. "Никогда не будет воспринимать его как мужчину для жизни и семьи", – добавила экстрасенс.
Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров познакомились в 1988 году. В 1994-м артистка ушла от мужа Евгения Болдина и почти сразу же окунулась в отношения с молодым певцом. Их союз просуществовал до 2005 года.
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