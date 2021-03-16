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Названа причина ссоры Пугачевой и Киркорова: Никогда не будет воспринимать его как мужчину

Названа причина ссоры Пугачевой и Киркорова: Никогда не будет воспринимать его как мужчину

Союз Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова с самого начала вызывал много вопросов. После свадьбы Примадонну осуждали за связь с артистом, который моложе нее на 18 лет. Несмотря на пристальное внимание, пара прожила вместе больше 10 лет, да и после развода смогла сохранить теплые отношения.
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Филипп Киркоров и Алла Пугачева поддерживали общение, ходили друг к другу в гости и публично признавались в любви. Певец даже назвал в честь бывшей жены дочь. Казалось, ничто не сможет разрушить их дружбу, однако недавно выяснилось, что артисты больше не поддерживают связь. Более того, бывшие супруги старательно избегают любого контакта и отказываются говорить о причинах ссоры.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Например, в минувшие выходные оба появились на вечеринке популярного блогера Анастасии Ивлеевой. Однако Филипп Киркоров забежал в ресторан буквально на полчаса и поспешил покинуть бал до прихода Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Несмотря на явную неприязнь, поклонники все еще надеются, что рано или поздно бывшие возлюбленные восстановят общение и, возможно, даже будут вместе.

Однако экстрасенс Дарья Миронова поспешила разочаровать фанатов пары. По словам ясновидящей, им не суждено вновь сойтись, так как Алла Пугачева попросту не воспринимает Филиппа Киркорова всерьез. Миронова считает, что Примадонна видит в бывшем муже шута, самовлюбленного мальчика, который не готов к серьезной жизни. "Никогда не будет воспринимать его как мужчину для жизни и семьи", – добавила экстрасенс.

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров познакомились в 1988 году. В 1994-м артистка ушла от мужа Евгения Болдина и почти сразу же окунулась в отношения с молодым певцом. Их союз просуществовал до 2005 года.

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Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 15:36 Источник: IReactor ✓ Надежный источник
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комментарии

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Миронова куку? А замуж зачем ходила за шута и мальчика Алла Борисовна? Нет, экстраСеКс, здесь были совсем другие завязки, которые позднее " развязались".
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