Названа причина ссоры Пугачевой и Киркорова: Никогда не будет воспринимать его как мужчину

Союз Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова с самого начала вызывал много вопросов. После свадьбы Примадонну осуждали за связь с артистом, который моложе нее на 18 лет. Несмотря на пристальное внимание, пара прожила вместе больше 10 лет, да и после развода смогла сохранить теплые отношения.

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