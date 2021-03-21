"Невеста есть для тебя": Утяшева сосватала Муцениеце известному американцу

Вокруг Агаты Муцениеце кипят страсти. О личной жизни звезды кино и сериалов ходят противоречивые слухи. Сначала говорили о романе артистки с женатым режиссером Климом Шипенко. Затем знаменитости приписывали интрижку с олигархом – якобы богач подарил Агате авто за десять миллионов рублей.
Между тем Ляйсан Утяшева, встретившая артистку на съемках кулинарного шоу, пришла к выводу, что Агата Муцениеце – достойная партия для какой-нибудь голливудской звезды. В женихи приятельнице телеведущая выбрала оскароносного актера из Штатов, лидера группы Thirty Seconds to Mars 49-летнего Джареда Лето.
Во время записи программы Утяшева обратилась на камеру к американцу. "Джаред Лето, тут невеста есть для тебя", – заявила Ляйсан.
Вероятно, экс-гимнастка пошутила, сватая Муцениеце за заморскую звезду. Отметим, что сама Агата комментировать слова Ляйсан не решилась. Она лишь загадочно улыбнулась. Позднее видео с актрисой и телеведущей появилось в "Сторис" аккаунта Агаты в "Инстаграм".
Напомним, Агата Муцениеце в середине 2020 года развелась с актером, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. В этом браке знаменитости были девять лет и родили двоих отпрысков – Тимофея и Мию.
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