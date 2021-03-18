Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике

Павел Прилучный не только сыграл в сериале главную роль, но и стал его продюсером. По наблюдениям очевидцев, звездная пара не проявляла друг к другу нежностей. Актеры весь вечер общались с коллегами.
Гости мероприятия заметили, что Мирослава Карпович вела себя скованно. Павел Прилучный же, по их словам, уделял больше внимания спиртному, чем артистке.
Из этого у приглашенный сложилось мнение, что между влюбленными есть напряжение. Некоторые предположили, что актер вновь стал проявлять свой сложный характер.
Как писали "Дни.ру", о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно в начале 2020 года. Тогда артист сообщил о расставании с женой – Агатой Муцениеце. Летом пару видели в Крыму, где они были с наследниками Прилучного.
Недавно звезда сериала "Папины дочки" вновь дала почву для слухов, получив на именины роскошный презент от артиста. Павел Прилучный подарил избраннице полет на вертолете. Также он оставил для нее на снегу романтичное послание с большим сердечком.
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