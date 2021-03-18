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Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике

Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике

Павел Прилучный появился на светском мероприятии со звездой "Папиных дочек". Гости вечеринки по случаю окончания съемок второго сезона сериала "В клетке" отметили, что Мирослава Карпович выглядела неуверенной и напряженной.
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Павел Прилучный не только сыграл в сериале главную роль, но и стал его продюсером. По наблюдениям очевидцев, звездная пара не проявляла друг к другу нежностей. Актеры весь вечер общались с коллегами.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

Гости мероприятия заметили, что Мирослава Карпович вела себя скованно. Павел Прилучный же, по их словам, уделял больше внимания спиртному, чем артистке.

Из этого у приглашенный сложилось мнение, что между влюбленными есть напряжение. Некоторые предположили, что актер вновь стал проявлять свой сложный характер.

Как писали "Дни.ру", о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно в начале 2020 года. Тогда артист сообщил о расставании с женой – Агатой Муцениеце. Летом пару видели в Крыму, где они были с наследниками Прилучного.

Недавно звезда сериала "Папины дочки" вновь дала почву для слухов, получив на именины роскошный презент от артиста. Павел Прилучный подарил избраннице полет на вертолете. Также он оставил для нее на снегу романтичное послание с большим сердечком.

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Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 21:03 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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