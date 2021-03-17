"Ее даже Прилучный не хочет": Муцениеце приложили за рассказы о богатом поклоннике

Якобы воздыхатель недавно подарил актрисе "Майбах" за много миллионов
рублей. По словам телеведущего Алексея Шаранина, после развода с коллегой Павлом Прилучным дела Агаты Муцениеце пошли в гору, да и на любовном фронте все в порядке.
Лена Миро же недоумевает: почему миллиардер польстился на 32-летнюю
разведенную женщину с двумя детьми! При этом она отметила, что каких только чудес в жизни не бывает.
По мнению светской обозревательницы, Агата Муцениеце нарочно сделала в СМИ такой вброс. Блогер добавила, что ее удивляют знаменитости, которые постоянно рассказывают в "Инстаграм" о своих ухажерах. В пример она привела Лолиту Милявскую, Анастасию Решетову, Кристину Асмус и анастасию Волочкову.
Лена Миро не понимает, зачем талантливым женщинам повышать самооценку с помощью мужчин. Она отметила, что показатель удачной жизни для них – это наличие любовника.
"А Агату? Ее даже Прилучный не хочет", – приложила Агату Муцениеце блогер.
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