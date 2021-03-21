Узнавшая о внушительном достоинстве Борисова оказалась у койки Солнцева в ночнушке

Подруга Гогена, Виктория, рассказала журналистам, что Дана в клинике не теряла времени даром. Дескать, Борисова хотела заарканить шоумена, узнав о его внушительном достоинстве. "А что еще нужно одинокой женщине за 40?" – рассудила приятельница Солнцева.
Выписавшись, теледива не оставила попыток заполучить Гогена. Она без конца звонит шоумену, но тот трубку не берет. На телефоне Солнцева уже 80 неотвеченных вызовов от Борисовой. Гоген считает, что теледива преследует его. "Хочет уложить моего друга в койку", – говорит между тем Виктория.
Сам Гоген Солнцев все еще думает о супруге Екатерине Терешкович. Шоумен не раз говорил, что его возбуждает только любимая пенсионерка. Тем не менее Солнцев пока не простил избранницу. Он не может поверить, что Катенька намеренно запихнула его в лечебницу, чтобы завладеть столичной жилплощадью.
Отметим, что Терешкович знает о появлении соперницы. Солнцев нервирует пенсионерку, обещая сбежать с Борисовой на курорт. Более того, Гоген где-то раздобыл эротические фото Даны и показал жене. Екатерина от увиденного пришла в ужас и начала кричать. По словам Виктории, женщина обещала вырвать все волосы Борисовой при встрече.
Отметим, что Гоген Солнцев не отрицает дружбы с Даной Борисовой. Знаменитости давно общаются. О телеведущей шоумен говорит только хорошее. Комментируя произошедшее в клинике Гоген поведал, что Дана действительно приходила к его больничной койке в откровенных халатиках и ночнушках.
Гоген уже вовсю строит планы на отпуск. После открытия границ он возьмет Борисову и рванет в Таиланд. Знаменитости собираются вместе посетить секс-шоу. "Даночка – девушка горячая. Думаю, нам с ней будет не скучно", – отметил шоумен.
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