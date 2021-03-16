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"Не жалею ни о чем": Дана Борисова выложила 250 тысяч рублей за отдых с собакой

"Не жалею ни о чем": Дана Борисова выложила 250 тысяч рублей за отдых с собакой

Дана Борисова побывала в Египте. Телеведущая поделилась подробностями путешествия.
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В поездку звезда взяла любимого питомца – шпица Мишель. Дана Борисова провела в жаркой стране шесть дней и потратила за это время немалую сумму.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Отдых обошелся знаменитости приблизительно в 250 тысяч рублей. По словам звезд, Египет — единственное на сегодня государство, куда можно взять домашнее животное.

Дана Борисова остановила выбор на Египте, поскольку туда нужно минимум справок на питомца. Но ведущей пришлось приобрести дорогие билеты на перелет. Так, до Каира и обратно теледива выложила 75 тысяч рублей. Оттуда они с собакой отправились в Шарм Эль Шейх – плюс еще 22 тысячи. За питомца она доплатила 60 евро в одну сторону.

Ведущая поведала, что они с собакой отдохнули в пятизвездочном отеле. За него знаменитость отдала 120 тысяч рублей. "Не жалею ни о чем", – призналась блондинка.

Напомним, весной 2020 года Дана Борисова говорила о том, что подозревает у Мишель COVID-19. Собака сильно болела и едва не умерла.

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Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 15:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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