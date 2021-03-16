"Не жалею ни о чем": Дана Борисова выложила 250 тысяч рублей за отдых с собакой

В поездку звезда взяла любимого питомца –
шпица Мишель. Дана Борисова провела в жаркой стране шесть дней и потратила за это время немалую сумму.
Отдых обошелся знаменитости приблизительно в 250 тысяч рублей. По словам звезд, Египет — единственное на сегодня государство, куда можно взять домашнее животное.
Дана Борисова остановила выбор на Египте, поскольку туда нужно минимум справок на питомца. Но ведущей пришлось приобрести дорогие билеты на перелет. Так, до Каира и обратно теледива выложила 75 тысяч рублей. Оттуда они с собакой отправились в Шарм Эль Шейх – плюс еще 22 тысячи. За питомца она доплатила 60 евро в одну сторону.
Ведущая поведала, что они с собакой отдохнули в пятизвездочном отеле. За него знаменитость отдала 120 тысяч рублей. "Не жалею ни о чем", – призналась блондинка.
Напомним, весной 2020 года Дана Борисова говорила о том, что подозревает у Мишель COVID-19. Собака сильно болела и едва не умерла.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Что посоветуете?
Прекратить насилие над женщинами
Тип характера.
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Пандемию победят бомжи
Сила воли
Отбеливающие пасты
Хочу стать дьяволом