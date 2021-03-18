Какой здоровый: явление Солнцева без трусов довело до сердечного приступа

Известное выражение гласит: стыдно – у кого не видно! А вот Гогену Солнцеву есть чем гордиться!
"Мы все мы переживаем неловкие моменты, какой самый неловкий из них? – задал он риторический вопрос. – Я вот, например, один раз невольно опозорился в гримерке, где случайно незаметно откатилась ширма".
Оказалось, что бывший участник "Дома-2" предстал перед ошалевшими от зрелища окружающими в чем мать родила – в костюме Адама. Но не оробел, как настоящий артист!. "Все могли только удивляться моей смелости в стиле "ню", – уверяет он. – В общем, пережил маленький сердечный приступ, скажу я вам".
Сразу вспомнилась старая театральная байка: "Раневская стояла в своей гримуборной совершенно голая. И курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра и ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила: "Вас не смущает, что я курю?"
Хотя, как говорят очевидцы, к югу от экватора Солнцев очень даже здоровый – дай бог каждому. Но видеть эту красоту дозволено только его престарелой жене Екатерине Терешкович да случайным свидетелям, как в случае с гримерной.
Напомним, Гоген Солнцев родился 5 декабря 1980 года в Москве. До того, как стать Гогеном, молодой человек носил имя Илья. В 2004 году Илья поступил на режиссерский курс ГИТИСа. Его первое заметное появление на телевидении состоялось в 2008 году. А потом он дважды приходил в реалити-шоу "Дом-2".
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