"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой

Поклонники переживают за здоровье экс-возлюбленного Ольга Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Им показалось, что спортсмен сильно похудел.

Накануне в инстаграм-аккаунте Анастасии Костенко появилась ее совместная фотография с мужем Дмитрием Тарасовым. Внимание поклонников привлек внешний вид 33-летнего футболиста: он позировал в черных джинсах скинни, которые подчеркнули его худобу.

Интернет-пользователи не на шутку забеспокоились, ведь еще недавно Тарасов не казался таким тощим. "Что с Димоном?!", "Его скоро ветром сносить будет", "Какой худой!", – написали фолловеры под фотографией. Ни модель, ни спортсмен отвечать на эти комментарии подписчиков не стали.

О внезапно похудевшем Тарасове также высказались авторы телеграм-канала "НеМалахов": "Совсем истощал. Не ножки, а палочки". Они в шутку предположили, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой недоедает из-за алиментов, которые он платит дочкам от первого и третьего браков.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов пытался уменьшить алименты для дочери от первого брака. Футболист и его супруга сделали ход конем: Анастасия Костенко тоже обратилась в суд и потребовала с мужа деньги на содержание малышек. Таким образом, модели и спортсмену удалось сохранить средства в семье.