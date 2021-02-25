Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа

В Сети обсуждают новый снимок Дмитрия Тарасова, появившийся в его инстаграм-аккаунте. Футболист запечатлел себя после стрижки и окрашивания волос. "В общем, цвет называется платиновый или пепельный", – объяснил спортсмен подписчикам.
По мнению интернет-пользователей, такой образ не идет Тарасову. Им показалось, что возлюбленный Анастасии Костенко резко постарел. Некоторые же предположили, что футболист решился на преображения из-за безделья.
Как пишут СМИ, сейчас Дмитрий – безработный. В конце прошлого года контракт, который заключил Тарасов с футбольным клубом "Рубин", закончился. Продлевать договор не стали. Говорят, спортсмен может присоединиться к "Сахалинцу".
Напомним, в 2016 году Дмитрий Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой и вскоре женился на модели Анастасии Костенко. Третья жена подарила спортсмену двоих дочерей: летом 2018-го на свет появилась девочка Милана, а спустя два года – малышка Ева.
Ранее "Дни.ру" писали, что супруга Дмитрия Тарасова решилась на смелый эксперимент. Анастасия Костенко на время стала блондинкой. Модель примерила парик, и поклонники ахнули: она стала похожа на Ольгу Бузову.
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