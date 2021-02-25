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Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа

Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В последние годы Дмитрий Тарасов не экспериментировал с внешностью. Он долгое время ходил с короткой стрижкой и естественным цветом волос. Недавно же футболист решил, что пора сменить имидж.
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В Сети обсуждают новый снимок Дмитрия Тарасова, появившийся в его инстаграм-аккаунте. Футболист запечатлел себя после стрижки и окрашивания волос. "В общем, цвет называется платиновый или пепельный", – объяснил спортсмен подписчикам.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

По мнению интернет-пользователей, такой образ не идет Тарасову. Им показалось, что возлюбленный Анастасии Костенко резко постарел. Некоторые же предположили, что футболист решился на преображения из-за безделья.

Как пишут СМИ, сейчас Дмитрий – безработный. В конце прошлого года контракт, который заключил Тарасов с футбольным клубом "Рубин", закончился. Продлевать договор не стали. Говорят, спортсмен может присоединиться к "Сахалинцу".

Напомним, в 2016 году Дмитрий Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой и вскоре женился на модели Анастасии Костенко. Третья жена подарила спортсмену двоих дочерей: летом 2018-го на свет появилась девочка Милана, а спустя два года – малышка Ева.

Ранее "Дни.ру" писали, что супруга Дмитрия Тарасова решилась на смелый эксперимент. Анастасия Костенко на время стала блондинкой. Модель примерила парик, и поклонники ахнули: она стала похожа на Ольгу Бузову.

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Автор: 25 февраля 2021, 09:33 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Сергей
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<цензура> Бузова ТОЛЬКО приносит зло и свои проблемы навешивает на других ,ещё умеет так организовать себя,что те кто сделал не так ,как хотелось ей ,устроить проблемы ,особенно умеет физически ,каким то образом делать больно Один в гипсе ,другой то руку, в самый неподходящий момент, повредить, теперь в больнице в бинтах на голове А все просто последний раз Тарасов сломал ногу на поле во время тренировки ,как писали под него неудачно подкатил игрок ,НО ЭТО НАДО ПРОВЕРЯТЬ Случайно или Бузова оплатила этот перелом,а с Дави и его бинтами пусть мать его разбирается ,тоже темное дело
Гостья
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Гость624307
Тарасов редкая тварь, то что бузиху послал- молодец
Интересно что он то вам сделал? Или верите этой мерзости Бузовой, которая наговаривает на всех ? Вот как раз Тарасов нормальный мужик, расстался с тварью, сам молчал ,а эта так и брызгала желчью, хотя сама изменяла, обслуживая депутата , ещё и принесла сифилис в супружескую постель Что то претензий не видно к Тарасову ,чтобы его обзывать тварью?
Гость624307
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Тарасов редкая тварь, то что бузиху послал- молодец
Гость635489
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Зачем писать про Тарасова,особенно ,что он постарел и нет работы ? Сама, счастливая семейка разберется,вот как раз Бузова становится страшной,худой или хотите мерзкую Бузову хоть так успокоить ,что одного изуродовали по её же приказу,а у другого нет работы ВОТ <цензура> РАДА БУДЕТ, поэтому и одна, что желает всем только зла,а получает сама негатив, от того, что кайфует от неудач других
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