Сделали ход конем: раскрыт хитрый план Тарасова и Костенко

Сейчас ежемесячно со счета спортсмена в пользу первенца списывается чуть менее 400 тысяч рублей. Тарасов считает, что тратит на наследницу слишком много. Более того, футболист подозревает, что на алименты живет не только Ангелина, но и ее мама.
Адвокат Умалат Сайгитов вторит спортсмену. Защитник Тарасова заявил, что Пономаренко "паразитирует" на бывшем муже. Сайгитов подчеркнул, что после перехода в казанский "Рубин" зарплата знаменитости упала до 500 тысяч в месяц. У Тарасова есть семья, которой тоже надо на что-то жить.
Между тем адвокат Оксаны Пономаренко Сергей Жорин говорит, что спортсмен зарабатывает не только футболом. У Дмитрия есть рекламные контракты, которые приносят доход. По словам Жорина, в иске Тарасов написал, что готов платить только 15 тысяч в месяц.
Суд спортсмен проиграл. Более того, Фемида увеличила сумму выплат еще на сто тысяч рублей. Оказалось, учтены были и доходы его нынешней жены, модели Анастасии Костенко. У супругов общий банковский счет.
Сдаваться Тарасов не намерен. Дмитрий и его супруга сделали ход конем. Костенко подала в суд на благоверного. Модель потребовала алименты на дочерей Милану и Еву. Таким образом, супруги сохранили деньги в семье. Теперь доходы футболиста будут делиться на троих наследников.
"Для всех очевидно и даже сторона Тарасова это никак не оспаривает, что данный иск Костенко, он является фикцией, не по-настоящему", – считает адвокат Александр Никитин.
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