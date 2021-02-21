"Как неживые": Костенко превратила дочерей в фарфоровых кукол в париках

26-летняя Анастасия Костенко опубликовала в своем "Инстаграм" новое фото дочерей – двухлетней Марии и годовалой Евы. На снимке девочки предстали сами на себя не похожие. Они были в париках для взрослых женщин, им эта затея явно не приносила особого удовольствия.
Подписчики неоднозначно отнеслись к идее такого развлечения. Все как в один голос твердили, что девочки стали похожими на кукол. Но хорошо ли это, мало кто написал.
"Сначала подумала, что куклы неживые"; "Евусик как кукла"; "Настоящие куклы"; "Если честно, стало жутко", "Выглядит странно", – в один голос твердили подписчики.
Жена Дмитрия Тарасова призналась, что это была ее идея, нарядить девочек в парики. Она подумала, что такая фотосессия будет оригинальной. Скорее всего, Анастасия Костенко реализует таким образом свой нераскрытый творческий потенциал.
Напомним, недавно мать Анастасии Костенко намекнула на сложные отношения с зятем. После общения с родительницей модели поклонники звездной семьи решили, что футболист не стремится сближаться с родителями супруги.
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