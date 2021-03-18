"Научу Калашникову и Борисову соблазнять мужиков": Кравец открывает школу секса

Актриса и певица Алена Кравец – известная соблазнительница и искусительница Рублевки. Самые богатые мужчины готовы бросать к ее ногам бриллианты и изумруды. Она знает, как влюблять в себя. И теперь готова мастерством покорения сильного пола поделиться с другими.

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