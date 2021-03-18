"Научу Калашникову и Борисову соблазнять мужиков": Кравец открывает школу секса

"Красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах", – говорила великая София Лорен. Как важно ощущать себя желанной, любимой, красивой! Как важно уметь обольщать, нравиться, покорять, очаровывать", – облизывает щедро сдобренные алой помадой Chanel Алена.
И сразу вспомнилась шутка: я люблю твои губы алые – и большие, и малые. Вот именно про эту любовь чертовка и собирается рассказывать в школе обольщения, которую открывает. "Приглашаю все прелестниц. которые хотят стать еще прекраснее, – говорит Алена. – Мужчинам пощады не будет! Я открою все секреты очарования, женственности и стиля".
Среди слушательниц курса Кравец хочет видеть Анну Калашникову, Дану Борисову и других известных дам шоу-бизнеса с неустроенной личной жизнью. "Я лично им позвоню и приглашу, – заверяет Кравец. – Даже сделаю хорошую скидку, ибо курс довольно дорогой, а они перебиваются лишь случайными заработками на ток-шоу, поэтому лишней копейки нет за душой. К тому же у обеих дети, и потратить несколько десятков тысяч может быть обременительно. Но, я уверена после моего курса они найдут самых богатых мужей!"
Образованная Алена Кравец цитирует Виктора Гюго, который был уверен: "Никакая внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена красотой внутренней". А уж в проявлении этой красоты она обещает помочь страдалицам!
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