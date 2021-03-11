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Шоу-бизнес
"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука

"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука

Со дня смерти Александра Шевчука прошло уже более полутора месяцев. Но до сих пор в шоу-бизнесе продолжают обсуждать случившееся в квартире стилиста вечером 24 января.
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Как писала пресса, у Шевчука после устроенной дома гей-оргии открылось анальное кровотечение. Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.

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Знаменитая актриса и певица Алена Кравец много лет сотрудничала с Александром Шевчуком. "Я много раз работала с Шевчуком, когда снимала клипы и обложки журналов, – пояснила Кравец. – Правда, хотя я была блондинкой с темными бровями, он видел меня в другом образе. Но я не уступила. И в результате получилась шикарная фотосессия и видео на мою первую песню "Кино".

Нелепая и трагическая смерть Шевчука вынудила Кравец провести собственное расследование. "Я обратилась к нескольким известным экстрасенсам с просьбой связаться с духом Саши и спросить, что же случилось в тот страшный день, – рассказала светская львица. – Передаю слова ясновидящей, через которую Шевчук вышел на связь с того света: "В случившемся никто не виноват. Любовник обещал мне, что будет не больно. Наверное, было мало смазки, когда я садился на бутылку. Мне было хорошо. Мне и сейчас хорошо".

Все это, правда, немного напоминает сцену из фильма "Собачье сердце", где медиум обращался в потусторонний мир со словами: "Дух императора, скажи, долго ли продержатся у власти большевики?.."

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Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 15:25
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