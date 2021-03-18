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"Проявление слабости": Шукшина набросилась на вернувшегося в Россию Серебрякова

"Проявление слабости": Шукшина набросилась на вернувшегося в Россию Серебрякова

На днях стало известно, что Алексей Серебряков вернулся в Россию. Ранее он бежал в Канаду, резко высказавшись о родине и соотечественниках.
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Неоднозначные заявления были связаны и с якобы рабским характером русских, и с ленью, которая якобы главенствует над всем остальным. По мнению актера, "человеческий материал" с годами лишь ухудшается в нашей стране. Многие тогда отмечали, что Алексей просто невероятно обижен, и его до глубины души задевает все происходящее. Однако слова артиста были расценены как настоящее оскорбление в адрес целого народа.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

 Алексей Валерьевич Серебряков

Алексей Валерьевич Серебряков актер театра и кино, народный артист Российской Федерации

В 2018 году Алексей Серебряков дал интервью Юрию Дудю. Во время беседы он подчеркнул, что переехал не навсегда и планирует вернуться обратно, когда его дети поступят в университет. Видимо, свое обещание артист сдержал.

Журналисты обсудили случившееся с коллегами Алексея. Мария Шукшина сообщила, что не собирается осуждать Серебрякова, так как они близко знакомы. Она рассказала, что хорошо общается с его семьей и нередко снимается вместе с ним.

Мария считает Алексея "русским до глубины души". По мнению актрисы, все происходящее в нашей стране вызывает у него невероятно щемящие чувства, доставляет много боли Серебрякову. Однако она заявила, что отъезд из России – "проявление слабости". Шукшина поддерживает решение людей вернуться на родину и счастлива, что сейчас многие одумались.

Актриса понимает, почему происходят миграции. Она отметила, что жизнь в нашей стране крайне непроста, а для детей все хотят лучшего.

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Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 09:28 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Мишнаевская, ну и где Мария НАБРОСИЛАСЬ на Серебрякова? Гдеееееееееее?
1

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