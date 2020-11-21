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Шоу-бизнес
Шукшина показала редкое фото с сыном

Шукшина показала редкое фото с сыном

Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Шукшина поделилась с поклонниками радостью. 20 ноября ее старший сын Макар Касаткин отметил день рождения.
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Молодому человеку исполнилось 23 года. У него есть ребенок – трехлетний Марк. Звезда театра и кино продемонстрировала, как сын и внук вместе играют.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Почитатели таланта актрисы порадовались за звездную семью. Они отметили, что теперь малыш в надежных руках. "Мария, с именинником Вас! Многие лета и всех благ Вам и Вашим близким" – пожелали россияне в комментариях.

Отметим, Макар Касаткин некоторое время встречался с Фрейей Зильбер. В 2018 году девушка, с которой он успел расстаться, родила ему сына Марка. Мария Шукшина потребовала провести ДНК-тест, после которого признала внука.

Наследник знаменитости растит сына вместе с женой Илоной Александровой, которая работает косметологом. Влюбленные тайно поженились в 2019 году. Девушка с радостью приняла маленького сына мужа. Ранее Мария Шукшина опубликовала свежее фото малыша. Актриса сделала это в честь дня рождения мальчика.

Как писали "Дни.ру", недавно актриса выразила мнение о российской культуре и осудила развитие ток-шоу, которые транслируют на всю страну. Мария Шукшина возмущена безнравственностью отечественного телевидения.

Автор: 21 ноября 2020, 04:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Мария Шукшина встречает 50-летие

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