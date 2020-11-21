Шукшина показала редкое фото с сыном

Молодому человеку исполнилось 23 года. У него есть ребенок – трехлетний Марк. Звезда театра и кино продемонстрировала, как сын и внук вместе играют.
Почитатели таланта актрисы порадовались за звездную семью. Они отметили, что теперь малыш в надежных руках. "Мария, с именинником Вас! Многие лета и всех благ Вам и Вашим близким" – пожелали россияне в комментариях.
Отметим, Макар Касаткин некоторое время встречался с Фрейей Зильбер. В 2018 году девушка, с которой он успел расстаться, родила ему сына Марка. Мария Шукшина потребовала провести ДНК-тест, после которого признала внука.
Наследник знаменитости растит сына вместе с женой Илоной Александровой, которая работает косметологом. Влюбленные тайно поженились в 2019 году. Девушка с радостью приняла маленького сына мужа. Ранее Мария Шукшина опубликовала свежее фото малыша. Актриса сделала это в честь дня рождения мальчика.
Как писали "Дни.ру", недавно актриса выразила мнение о российской культуре и осудила развитие ток-шоу, которые транслируют на всю страну. Мария Шукшина возмущена безнравственностью отечественного телевидения.
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