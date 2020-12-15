"Это миллионы": Мария Шукшина о заработках на скандальных ток-шоу

Мария Шукшина стала редко появляться на федеральных каналах. Актрису не устраивает, что на телевидении забыли о нравственности.

На днях Владимир Путин высказался о российском телевидении. Президент редко смотрит телевизор, но согласился: иногда показывают людям такое, от чего оторопь берет. Вместе с тем глава государства считает, что жесткие ограничения в этой сфере неразумны.

По мнению Марии Шукшиной, должна быть самоцензура. Актриса считает, что необходимо разнообразить контент, дать людям альтернативу. Тогда "безнравственных" и "пошлых" передач будет меньше. Сейчас же, как заметила экс-ведущая программы "Жди меня", федеральные каналы показывают лишь ссоры, семейные разборки и клевету.

Обсуждая российское телевидение, Шукшина отдельно остановилась на скандальных ток-шоу типа "Пусть говорят", "Прямой эфир" и тому подобное. Мария понимает, что такие передачи существуют только из-за денег. Таким образом зарабатывают участники шоу, приглашенные эксперты, авторам передачи, люди из массовки.

"Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет?", – сказала актриса.

Стоит отметить, что частой гостьей подобных передач становится мать Марии Лидия Федосеева-Шукшина, которая, как и другие участники таких шоу, устраивает разборки перед камерой. Например, сейчас народная артистка РСФСР скандалит со своим мужем Бари Алибасовым, увлекшимся молодой любовницей.