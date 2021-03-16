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Баснословные деньги: сын Табакова раскрыл правду о шикарном наследстве

Баснословные деньги: сын Табакова раскрыл правду о шикарном наследстве

Сейчас Павлу Табакову 25 лет. Он пошел по стопам родителей и активно снимается в кино.
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Недавно молодой артист впервые прокомментировал слухи о солидном наследстве великого отца. Он рассказал, что благодаря Олегу Павловичу может жить достаточно спокойно и не думать о финансовом благополучии.

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Олег Павлович Табаков актер

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

По словам сына легенды, средства, оставленные родителем, существенно облегчают ему жизнь. Он может не заниматься "профессиональной проституцией" и выбирать те кинокартины, которые сам считает достойными. К выбору ролей он сейчас подходит серьезно и старается не участвовать в том, что ему неинтересно. Однако наследник звездных родителей подчеркивает, что в России сегодня сложно что-то предсказать, а потому бдительности он все равно не теряет.

Ранее Марина Зудина отмечала, что в завещании супруга указаны лишь три имени: ее собственное и двоих детей, а потому никаких проблем с разделом имущества у них не было. О точных цифрах речи не заходило, но, по слухам, в сумме оставленные деньги и имущество оцениваются приблизительно в 600 миллионов рублей.

Также известно, что вдова великого артиста является собственницей трех квартир в столице, шикарного особняка и участка. Родственники Олега Табакова до сих пор получают солидные отчисления за прокат кинокартин с участием великого актера.

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Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 10:53 Источник: "Сноб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

Ответить:

Гость661462
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Откуда у табакова такие деньги , воровал что ли
1

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