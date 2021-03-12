"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии

Марина Зудина в программу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" поделилась воспоминаниями о муже, режиссера и актере Олеге Табакове. Оказывается, артистка не разговаривает с сыном Павлом о смерти его отца.

Артистка заявила, что эта тема очень болезненна для парня. Когда они общались об уходе близкого человека, то все время плакали. Обоим было тяжело. Поэтому семья решила не поднимать тяжелые воспоминания.

Дочь же Марины Зудиной мужественно приняла известие о кончине папы. По словам 55-летней актрисы, девочка заявила ей, что они сильные и справятся с бедой.

Звезда театра и кино рассказала, что провела возле супруга в реанимации 106 дней. Она говорила Олегу Табакову теплые слова, даже когда он был в коме. Позже знаменитости стало лучше. "Он потом зашел дома в ванную и умер", – поделилась Марина Зудина. Она даже не успела попрощаться с возлюбленным.

Скептики и ненавистники в больнице поговаривали, что у звездной пары не было любви. Марина Зудина отметила, что они были счастливы 35 лет совместной жизни. Олег Табаков дал женщине чувство защищенности.

Напомним, актер умер в 2018 году. Марина Зудина подарила ему двух детей — сына Павла и дочь Машу.