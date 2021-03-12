Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Пятница
12 марта
Лента новостей
12:04
СМИ: "Подозрительно бедных" россиян лишат выплат на детей
12:01
Есть жертвы: уходящий от погони водитель врезался в ТЦ
11:55
Разведенная Асмус сделала заявление о следующем ребенке
11:45
Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына
11:40
"Очень симпатичный мужик": Муцениеце сделала заявление о романе с прославленным режиссером
11:14
Свердловский суд запретил двум бабушкам ругаться
11:11
"Злодейка – это всего лишь образ": друг откровенно о недостатках и муже Алферовой
11:09
"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии
11:07
"Мы были сестры": Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Кабаевой
11:04
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,7 тысячи
11:01
В Петербурге собак тренируют искать расчлененные тела
11:00
Красивая пара: венчанного Дюжева засняли в объятиях Воробей
10:59
Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей
10:55
Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка
10:50
Под Москвой поймали серийную похитительницу техники
10:37
Удар в спину: мать Аршавина добивает тяжелобольную экс-невестку
10:16
Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется
10:07
"Не могла дышать": оскорбленную Елизавету II изобразили в неприглядном виде после грязного скандала с Маркл
09:47
"Происходят какие-то процессы брожения": эксперт Карбалевич о перестановках в силовых структурах Белоруссии
09:46
На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину
09:36
В Приморье анонимное письмо вывело полицию на труп в подвале
09:28
"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой
09:11
Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом
09:10
В Анапе загорелся жилой дом
08:51
"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой
08:40
При пожаре в Москве спасли пять человек
08:29
В России повысились цены на продукты
08:14
На дороге под Кемеровом перевернулась машина
06:10
Стало известно об уходе Гузеевой
06:04
Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян
04:03
"Старик Хоттабыч": как создавался любимый фильм советских детей
02:01
Непростая судьба Любови Полищук
23:58
"Придется гнать": Украина стягивает войска к границе с Крымом
21:33
За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных
21:17
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
20:48
Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой
20:35
"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем
20:11
Бузова объявила о неспособности иметь детей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
19:36
Белоруссии запретили выступать на "Евровидении" с политической песней
19:24
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце
18:59
Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге
18:53
Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом
18:46
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление
18:20
Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"
18:06
"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву
17:59
"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой
17:54
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов
17:44
Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера
17:33
Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
Бузова объявила о неспособности иметь детей
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Шоу-бизнес
"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии

"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии

Марина Зудина в программу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" поделилась воспоминаниями о муже, режиссера и актере Олеге Табакове. Оказывается, артистка не разговаривает с сыном Павлом о смерти его отца.
прочитано 1310 раз

Артистка заявила, что эта тема очень болезненна для парня. Когда они общались об уходе близкого человека, то все время плакали. Обоим было тяжело. Поэтому семья решила не поднимать тяжелые воспоминания.

ПО ТЕМЕ

Рамка светилась: в квартире Зудиной с фотографией Табакова произошло необъяснимое

Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Дочь же Марины Зудиной мужественно приняла известие о кончине папы. По словам 55-летней актрисы, девочка заявила ей, что они сильные и справятся с бедой.

Звезда театра и кино рассказала, что провела возле супруга в реанимации 106 дней. Она говорила Олегу Табакову теплые слова, даже когда он был в коме. Позже знаменитости стало лучше. "Он потом зашел дома в ванную и умер", – поделилась Марина Зудина. Она даже не успела попрощаться с возлюбленным.

Скептики и ненавистники в больнице поговаривали, что у звездной пары не было любви. Марина Зудина отметила, что они были счастливы 35 лет совместной жизни. Олег Табаков дал женщине чувство защищенности.

Напомним, актер умер в 2018 году. Марина Зудина подарила ему двух детей — сына Павла и дочь Машу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 11:09 Источник: Телеканал "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость639210
Пожаловаться Ответить
В каком ВУЗе учился автор статьи?Язык"корявый",простите,читать невозможно. Отдать в ликбез,срочно,на доучивание!
Вита
Пожаловаться Ответить
В какую ванную, он лежал в больнице без сознания!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой

Они нашли общую энергию
Шоу-бизнес

"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии

Актриса рассказала о смерти близкого человека
Шоу-бизнес

Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом

Народ в восторге от девушки
Шоу-бизнес

"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой

На ней был опробован пиар

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+