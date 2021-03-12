"Не была влюблена в Олега Павловича": Зудина призналась в чувствах к сыну Табакова

Знакомство с будущим супругом состоялось у Марины Зудиной еще в студенческие годы. Тогда Олег Табаков был ее преподавателем. Однако, вопреки убеждениям многих, любви с первого взгляда у них не случилось.



Оказалось, что в тот момент актриса совершенно не воспринимала Олега Павловича как мужчину. Сейчас Марина Вячеславовна сравнивает себя с "Золушкой", которая внезапно для себя встретила прекрасного принца на белом коне в лице великого артиста. Однако так было не всегда. "Поначалу я не была влюблена в Олега Павловича", – заявила Зудина, подчеркнув, что тогда он нравился всем девушкам на курсе.

В мыслях актрисы в тот период жизни был другой человек. Сам факт звучит достаточно иронично, но тогда она сильно увлеклась Антоном Табаковым после кинокартины "Тимур и его команда". Эта симпатия была забыта достаточно быстро. Уже сейчас Марина Вячеславовна утверждает, что их союз с Олегом Павловичем – то, что было предначертано судьбой.

Возлюбленные поженились в 1994 году и прожили вместе 20 лет. Артистка родила легенде кинематографа двоих наследников. Сын Павел пошел по стопам родителей и поступил в театральное училище. Известно, что поначалу Олег Табаков боялся заводить детей, так как считал, что возраст берет свое.

"Говорил, что будет старый", – с улыбкой вспомнила Зудина. Однако вскоре появился сын, а через 11 лет и дочка. "Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка", – подчеркнула Марина Вячеславовна.

