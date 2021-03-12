"Все было так обостренно": Зудина раскрыла причины побега сына из театра Табакова

Актриса стал гостьей программы "Судьба человека" и рассказала Борису Корчевникову, что ее сын сам принял решение покинуть театр в 2019 году. Все произошло из-за конфликта с худруком Владимиром Машковым.



"Тогда все было так обостренно", – вспомнила Марина Вячеславовна. Ее сын принял решение написать заявление об уходе, а Владимир Львович не стал разговаривать со звездным наследником. Зудина отметила, что Олег Табаков точно был бы недоволен подобным поведением, ему было бы крайне неприятно. Она подчеркнула, что артист невероятно радовался успехам Павла на сцене. Однако к произошедшему актриса относится философски: ситуация неприятная, но это лишь один из уроков для ее сына.

Известно, что ранее Павел говорил о своем уходе. Тогда он сообщил, что руководство не предупредило его заранее о "вводе" в одну из постановок. По словам молодого человека, его коллеги обо всем были осведомлены. Сейчас наследнику Табакова 25 лет, и он достаточно активно снимается в кино.

Марина Зудина рассказала, что, несмотря на различные слухи, ей вполне хватает ролей в театре. Она заявила, что уже не настолько молода, чтобы постоянно исполнять главные роли. Однако у нее есть различные другие предложения, которые не связаны с работой во МХАТе и театре Олега Табакова.

Напомним, Олег Павлович сделал Марине Вячеславовне предложение, и в 1994 году они поженились. Позднее на свет появился сын Павел, а через 11 лет дочка Мария. Олег Табаков искренне боялся заводить детей, так как считал, что уже немолод.

