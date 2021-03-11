"Пережиток прошлого": Решетова сделала заявление о новом романе после громкого разрыва с Тимати

10 марта состоялась презентация новой программы "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Помощниками участниц проекта стали популярный стилист Гоша Карцев, модель Анастасия Решетова и шоумен Александр Гудков. Девушки будут бороться за рекламный контракт с Филиппом Плейном.

Мероприятие провел Дмитрий Хрусталев. Многих присутствующих особенно интересовали успехи Анастасии Решетовой в рамках проекта, ведь это ее первый опыт в роли телеведущей. Сама модель сообщила, что невероятно благодарна за такую возможность. Именно в момент, когда ей нужна была поддержка и вдохновение на новые свершения, Анастасии предложили пройти кастинг.

Модель подчеркнула, что никто ее "не пропихивал" туда. Наряду с другими претендентками, она проходила отборочный этап. Она рассказала, что долго морально готовилась к проекту, но физически так и не успела. Однако шоу стало той самой спасительной соломинкой для Решетовой, и сейчас она от души произносит теплые слова в адрес команды передачи.

Однако и тут не обошлось без шуток и ироничных высказываний. Гоша Карцев отметил, что у девушек, участвующих в их шоу, больше мотивации, чем на программе "Холостяк". По его мнению, сегодня сражаться за внимание мужчины – "пережиток прошлого". Анастасия, в свою очередь, намекнула всем на новый роман. "Свято место пусто не бывает", – загадочно произнесла она.

Анастасия Решетова рассказала, что совершенно не боится конкуренции. Сама мысль, что она может завидовать участницам шоу кажется ей достаточно странной, так как она пришла, чтобы помочь и направить.

