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"Пережиток прошлого": Решетова сделала заявление о новом романе после громкого разрыва с Тимати

"Пережиток прошлого": Решетова сделала заявление о новом романе после громкого разрыва с Тимати

10 марта состоялась презентация новой программы "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Помощниками участниц проекта стали популярный стилист Гоша Карцев, модель Анастасия Решетова и шоумен Александр Гудков. Девушки будут бороться за рекламный контракт с Филиппом Плейном.
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Мероприятие провел Дмитрий Хрусталев. Многих присутствующих особенно интересовали успехи Анастасии Решетовой в рамках проекта, ведь это ее первый опыт в роли телеведущей. Сама модель сообщила, что невероятно благодарна за такую возможность. Именно в момент, когда ей нужна была поддержка и вдохновение на новые свершения, Анастасии предложили пройти кастинг.

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Модель подчеркнула, что никто ее "не пропихивал" туда. Наряду с другими претендентками, она проходила отборочный этап. Она рассказала, что долго морально готовилась к проекту, но физически так и не успела. Однако шоу стало той самой спасительной соломинкой для Решетовой, и сейчас она от души произносит теплые слова в адрес команды передачи.

Однако и тут не обошлось без шуток и ироничных высказываний. Гоша Карцев отметил, что у девушек, участвующих в их шоу, больше мотивации, чем на программе "Холостяк". По его мнению, сегодня сражаться за внимание мужчины – "пережиток прошлого". Анастасия, в свою очередь, намекнула всем на новый роман. "Свято место пусто не бывает", – загадочно произнесла она.

Анастасия Решетова рассказала, что совершенно не боится конкуренции. Сама мысль, что она может завидовать участницам шоу кажется ей достаточно странной, так как она пришла, чтобы помочь и направить.

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Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 12:41 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Виталий Разумовский
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Денег куча. А жизнь не устроена. Нет любви. Любить надо уметь.
Гость639582
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Из содержанок в телеведущие...Теперь именно так это и происходит.
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