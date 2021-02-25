"Тимати офигел": фигуристая Решетова взбудоражила россиян

Недавно пара объявила о расставании. Некоторые пользователи до сих пор не верят в произошедшее и всячески стараются найти доказательства того, что они все еще питают нежные чувства друг к другу. Вокруг звездного союза ходит огромное количество слухов, а злые языки то и дело выдвигают новые версии. Многих порадовал тот факт, что экс-возлюбленные отправилась вместе отдыхать, но Анастасия объясняет все исключительно их теплыми, дружескими отношениями.
Однако известно, что Тимати принял участие в шоу "Холостяк", а бывшая избранница часто намекает на то, что у нее появился новый мужчина. Ранее сообщалось, что в ухаживаниях за моделью заподозрили неизвестного миллионера, но Решетова упоминала, что серьезного характера эти "отношения" не носят.
Сегодня она выложила новое фото, на котором предстала в длинном светлом платье. Звезда выставила бедро и приспустила костюм, оголив плечо. Подписчики пришли в восторг и тут же вспомнили о рэпере.
"Какая же фигура", "Просто огонь, красотка", "Кому-то сильно повезло", "Совершенство", "Тимати офигел", "Я одна радуюсь, когда вижу лайк от Тимати?", "Идеальная с головы до пят", "Фигура – мечта", "Идеальна", "Огонь", "Горячая красотка", "Настюш, тебе очень идет", "Эстетика", – писали пользователи.
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