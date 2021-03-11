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"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской

В Москве состоялась презентация уникального телепроекта "Битва за тело", который будет выходить на телеканале "Ю" с 10 марта. Поздравить с премьерой ведущую Наталью Давыдову пришла и Яна Рудковской. Хотя ей-то уж точно не надо худеть – Яна всегда идеальна. Корреспондент "Дни.ру" сделал ей комплимент по поводу фигуры и изящного пальто от Valentino и задал несколько вопросов.
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Вечером 8 марта в эфире Первого канала объявили, что на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме нашу страну будет представлять уроженка Таджикистана Манижа Далеровна Сангин, выступающая под сценическим именем Manizha. Но Яна Рудковская уверяет, что, будь ее воля, выбор был бы совсем иным.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

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Дима Билан певец, актер

"Я бы послала Zivert, – говорит Рудковская. – У нее есть все, что нужно для артиста". Сделала Яна и неожиданное признание. Она заверяет, что у Димы Билана есть еще один шанс поехать на этот европейский песенный конкурс. "В декабре Диме исполнится 40 лет, почему бы снова не рискнуть? – улыбается Яна. – Может быть, на следующий год он снова отправится штурмовать "Евровидение".

Напомним, в 2006 году Билан занял второе место, а у в 2008-м – уже первое, став единственным пока российским победителем "Евросонга". "Для артиста самое сложное там – донести свой месседж для европейской телеаудитории, – считает Яна. – Хотя обычно в начале евровизионной гонки уже примерно ясна тройка и пятерка лидеров. В этом году я пока не слышала всех песен, но многое уже очевидно".

Рудковская при этом уверена, что давление, которому наша страна сегодня подвергается со всех сторон, не отразится на итогах смотра европейской самодеятельности. Хотя выбор песни не кажется ей безусловно правильным. "Композиция на русском языке либо выстрелит, либо окажется для нас ловушкой, – полагает Яна. – Я понимаю многоходовочку, которую имели ввиду, предлагая эту композицию. Мол, все русские во всех странах мира будут слышать русскую речь на сцене и будут за нее голосовать Но ведь будут и такие зрители, которые не поймут, о чем поется в этой песне, поэтому не отдадут голос".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 10:20
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Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

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