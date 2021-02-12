Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном

Продюсер Яна Рудковская считается "крестной матерью" музыкальной премии "Новое Радио AWARDS", которая ежегодно вручается в Москве. И хотя формат церемонии в этом году был изменен на камерный, почти домашний, пропустить награждение любящая масштаб Яна не могла. В студии "Нового Радио" с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Накануне торжественной церемонии пришло радостное известие. Повторная психологическая экспертиза, проведенная в рамках начатого Рудковской уголовного дела, показала отсутствие у ее 8-летнего сына Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Талантливый ребенок не страдает синдромом Аспергера, как недавно наврало одно желтое издание, и совершенно здоров.

Теперь Яна Рудковская намерена наказать клеветников по всей строгости закона. "Я и мои адвокаты будут ходатайствовать, чтобы судебный процесс был открытый и чтобы весь мир увидел человека, который не постеснялся написать такую гадкую статью, – заявила она корреспонденту "Дни.ру". – Спасибо следственным органам, которые установили имена тех, кто пытался порочить мою семью. Но они дважды уже не явились на очную ставку к следователю – видимо, им просто стыдно. Насколько я понимаю, что если не придут и в третий раз, то дело решится без них".

"Следователи спросили меня, готова ли я на очную ставку с клеветником, – продолжает Яна. – Готова всегда! Я очень хочу посмотреть в глаза человеку, который совершил преступление против маленького мальчика. А тут еще и клевета, и вторжение в частную жизнь. Поэтому я хочу этого человека и заказавшую статью шайку-лейку наказать очень сильно. В том числе и буду требовать компенсацию морального вреда, который оцениваю в 10 миллионов рублей".