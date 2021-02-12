Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Пятница
12 февраля
Лента новостей
12:43
Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем
12:34
Признающийся в любви к Энистон экс-муж использовал ее секретное прозвище
12:16
Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности
12:07
Израильский иммунолог предупредил россиян об опасности антибиотиков при COVID-19
12:05
Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале
11:56
"Убивать не хотели": раскрыты сенсационные подробности смерти Круга
11:39
Лавров призвал готовиться к прекращению отношений России и Евросоюза
11:37
Изменял жене? Актера "Интернов" втянули в безобразные семейные распри
11:32
"Интриги будет больше": Валерия приоткрыла завесу тайны шоу "Маска"
11:19
В России вновь за сутки выявили более 15 тысяч заразившихся COVID-19
11:16
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
10:48
Актриса "Молодежки" о реакции известного певца на ее избиение: Смотрели и насмехались
10:48
"Больше не будет влюбленности": Лолита резко отказалась от женихов
10:34
Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном
10:22
В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать
10:11
62-летний Малинин сообщил о рождении ребенка
10:01
Сирийские боевики готовят теракты на митингах в России
09:52
"Счастлива с другим": друзья разведенной Гагариной сделали громкое заявление
09:39
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
09:36
Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями
09:31
Двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машина
09:10
Мощный взрыв прогремел во Владикавказе: есть раненые
08:55
Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве
08:52
Могила у дороги: как похоронили впавшую в кому жену звезды "Три аккорда"
08:48
Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова
08:38
Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления
06:42
Теща намекнула на сложные отношения с Тарасовым
04:14
Канделаки влетело за аномально тонкую талию: Все вокруг ложь
02:14
Арзамасова превратилась в бабушку после свадьбы с 47-летним Авербухом
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года
22:04
Блюменкранц из "Дома-2" умолял жену пустить его на роды: Она меня заблокировала
22:04
В Москве полицейский забрался в горящую квартиру по балконам и спас женщину из огня
21:51
Олимпийская чемпионка Герасименя назвала Лукашенко общенациональным кошмаром
21:36
Мясников назвал отступление коронавируса временным: Никуда уже не уйдет
21:11
Дзержинск заполонили синие собаки
20:42
Житель Новокузнецка пытался вынести из магазина 12 телефонов
19:53
Под Челябинском рухнувший в роддоме потолок едва не придавил медсестру
19:52
Время мешает Лукашенко пойти путем Каддафи – политолог Николюк
19:23
Устроивший мордобой Епифанцев сделал странное заявление: Бешеная собака
19:01
Кровь заливала глаза: Босой Епифанцев ввязался в жестокую драку
18:55
Отказавшаяся от ролей Муцениеце решила изменить свою карьеру
18:15
Оскорблял и отправлял на аборт: звезды "Баффи – истребительницы вампиров" почти 20 лет покрывали режиссера
18:15
Лукашенко прервал выступление из-за сильного кашля: Зараза опять ко мне пришла
18:14
В Люберцах в торговом центре жестоко избили подростка
18:08
Как две капли воды: трехлетняя дочь растет копией Савичевой
17:58
Болевшая коронавирусом Пегова наплевала на меры безопасности
17:51
Замахнувшуюся на гимн России Бузову попросили покинуть сцену
17:33
"Будет распродаваться": звезда "Сватов" странно высказалась о судьбе седьмого сезона
17:18
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
17:16
"Наблюдает за мной 15 лет": жених-итальянец Азизы навел на подозрения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Усов: Белорусские политики обсудят неучастие Лукашенко в дальнейших выборах
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Позорище: любовник лишает дочь умершей Началовой жилья
"Стыд и позор!": дочь Спартака Мишулина рассказала о богатом наследстве незнакомого деда
Может себе позволить: резкая и холодная Долина избавилась от Пенкина
Народ всполошился из-за скандальных слов Богомолова: Такой вот преступник
Шоу-бизнес
Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном

Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном

Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Продюсер Яна Рудковская считается "крестной матерью" музыкальной премии "Новое Радио AWARDS", которая ежегодно вручается в Москве. И хотя формат церемонии в этом году был изменен на камерный, почти домашний, пропустить награждение любящая масштаб Яна не могла. В студии "Нового Радио" с ней встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 2534 раза

Накануне торжественной церемонии пришло радостное известие. Повторная психологическая экспертиза, проведенная в рамках начатого Рудковской уголовного дела, показала отсутствие у ее 8-летнего сына Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Талантливый ребенок не страдает синдромом Аспергера, как недавно наврало одно желтое издание, и совершенно здоров.

ПО ТЕМЕ

Психологическая экспертиза вынесла вердикт по сыну Плющенко и Рудковской

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Теперь Яна Рудковская намерена наказать клеветников по всей строгости закона. "Я и мои адвокаты будут ходатайствовать, чтобы судебный процесс был открытый и чтобы весь мир увидел человека, который не постеснялся написать такую гадкую статью, – заявила она корреспонденту "Дни.ру". – Спасибо следственным органам, которые установили имена тех, кто пытался порочить мою семью. Но они дважды уже не явились на очную ставку к следователю – видимо, им просто стыдно. Насколько я понимаю, что если не придут и в третий раз, то дело решится без них".

"Следователи спросили меня, готова ли я на очную ставку с клеветником, – продолжает Яна. – Готова всегда! Я очень хочу посмотреть в глаза человеку, который совершил преступление против маленького мальчика. А тут еще и клевета, и вторжение в частную жизнь. Поэтому я хочу этого человека и заказавшую статью шайку-лейку наказать очень сильно. В том числе и буду требовать компенсацию морального вреда, который оцениваю в 10 миллионов рублей".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 12 февраля 2021, 10:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская о сексуальной Лободе: Ее хотят и мужчины, и женщины

комментарии

Ответить:

Лина
Ответить
Очень любит цитрусовые!!!
Гость
Ответить
Гость
Правильно, каждый должен отвечать за свои слова, никто не имеет права влазить в личную жизнь других, тем более,
если это касается детей, которые не могут себя защитить перед теми, кто сильнее, старше. Должна существовать неприкосновенность частной жизни детей.
Ну экспертиза экспертизе рознь. А издание не стало писать диагноз, если бы не имело доказательств. Так что Яна лукавить, мягко говоря.
Гость
Ответить
Гость
Правильно, каждый должен отвечать за свои слова, никто не имеет права влазить в личную жизнь других, тем более,
если это касается детей, которые не могут себя защитить перед теми, кто сильнее, старше. Должна существовать неприкосновенность частной жизни детей.
А поэтому не надо выставлять своих детей на показ. А то торгуют детьми, потом в суды подают. Надо оставить ребенку нормальное детство, а не светить на экранах и в прессе.
Гость
Ответить
Гость
Правильно, каждый должен отвечать за свои слова, никто не имеет права влазить в личную жизнь других, тем более,
если это касается детей, которые не могут себя защитить перед теми, кто сильнее, старше. Должна существовать неприкосновенность частной жизни детей.
Баба мерзкая!
Гость
Ответить
Гость
Правильно, каждый должен отвечать за свои слова, никто не имеет права влазить в личную жизнь других, тем более,
если это касается детей, которые не могут себя защитить перед теми, кто сильнее, старше. Должна существовать неприкосновенность частной жизни детей.
Влазить, ложить, начить. Русский для дебилов. Позорище!
Гость
Ответить
Правильно, каждый должен отвечать за свои слова, никто не имеет права влазить в личную жизнь других, тем более,
если это касается детей, которые не могут себя защитить перед теми, кто сильнее, старше. Должна существовать неприкосновенность частной жизни детей.
Гостьзасрали русский язык
Ответить
а не подавишься
1

Популярные темы форума

Политика

Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем
В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать
Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления
Актриса Джина Карано сравнила США с нацистской Германией

Шоу-бизнес

Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности
Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале
"Убивать не хотели": раскрыты сенсационные подробности смерти Круга
"Интриги будет больше": Валерия приоткрыла завесу тайны шоу "Маска"

Проишествия

Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Шоу-бизнес

Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде

Кто артист по паспорту
Шоу-бизнес

Могила у дороги: как похоронили впавшую в кому жену звезды "Три аккорда"

Близкие продолжают приносить цветы
Шоу-бизнес

Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями

Художница из Санкт-Петербурга увидела певицу в необычном ракурсе
Шоу-бизнес

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку

Автомобиль восстановлению не подлежит

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+