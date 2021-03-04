Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

Каждый год весна начинается с того, что публика недоумевает: кто же из отечественных артистов выступит на конкурсе в этом году? Подготовка идет полным ходом, а в Сети уже появился шорт-лист претендентов на место.

Не так давно Иосиф Пригожин заикнулся о том, что отправить скандального рэпера Моргенштерна на "Евровидение" было бы гарантией успеха. Видимо, к продюсеру прислушались. В прошлом году артист показал, что может покорить зрителей любого возраста, занял первые позиции во всех отечественных рейтингах и выпустил сразу несколько хитов. Известно, что Моргенштерн и не против отправиться покорять мир: ранее он уже заявлял, что у других участников нет никаких шансов, если выступать будет он.



Многие посчитали появление Niletto в списке настоящей неожиданностью. В 2019 году он покорил публику песней "Любимка", а затем записал два дуэта со звездными исполнительницами: сперва с Zivert, а затем с Клавой Кокой. Композиция "Краш", которую артист исполнял с последней, стала настоящим хитом и побила многие рекорды. Известно, что, помимо вокала, Данил Прытков долгое время профессионально занимался танцами. Видимо, пришло время, когда пластичность и безупречная форма могут в очередной раз сыграть ему на руку.



Самым удивительным для пользователей стало появление в шорт-лиcте группы #2Маши. Их поддержали и сами исполнительницы, а помощница девушек даже сообщила, что ничего не может сказать по этому поводу. Дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейк выпустил хит "Теперь нас двое" в 2016 году. Позднее они завоевали любовь публики песнями "Босая" и "Мама, я танцую".

Отмечается, что на "Евровидение" может поехать и группа Therr Maitz. Коллектив основал музыкант Антон Беляев еще в 2006 году. Широкую известность он получил после участия в шоу "Голос". Артист признался, что даже не думал о "Евровидении" и никогда не мечтал поехать на конкурс.

Вполне ожидаемым было появление в списке популярного исполнителя, любимца молодежи и настоящей звезды "Тиктока" Егора Крида. После ухода из Black Star он, кажется, стал еще популярнее. Певец никогда не говорил о том, что хотел бы поехать на "Евровидение", но достаточно давно показывает неплохие результаты. Множество популярных песен, узнаваемая внешность и необъяснимая любовь к текстам на английском языке – что еще нужно зрителям? Ответ на этот вопрос мы узнаем восьмого марта. Тогда по итогам зрительского голосования будет выбран один, самый достойный представитель.

