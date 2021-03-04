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Егор Крид. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

Егор Крид. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Каждый год весна начинается с того, что публика недоумевает: кто же из отечественных артистов выступит на конкурсе в этом году? Подготовка идет полным ходом, а в Сети уже появился шорт-лист претендентов на место.
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Не так давно Иосиф Пригожин заикнулся о том, что отправить скандального рэпера Моргенштерна на "Евровидение" было бы гарантией успеха. Видимо, к продюсеру прислушались. В прошлом году артист показал, что может покорить зрителей любого возраста, занял первые позиции во всех отечественных рейтингах и выпустил сразу несколько хитов. Известно, что Моргенштерн и не против отправиться покорять мир: ранее он уже заявлял, что у других участников нет никаких шансов, если выступать будет он.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Многие посчитали появление Niletto в списке настоящей неожиданностью. В 2019 году он покорил публику песней "Любимка", а затем записал два дуэта со звездными исполнительницами: сперва с Zivert, а затем с Клавой Кокой. Композиция "Краш", которую артист исполнял с последней, стала настоящим хитом и побила многие рекорды. Известно, что, помимо вокала, Данил Прытков долгое время профессионально занимался танцами. Видимо, пришло время, когда пластичность и безупречная форма могут в очередной раз сыграть ему на руку.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Самым удивительным для пользователей стало появление в шорт-лиcте группы #2Маши. Их поддержали и сами исполнительницы, а помощница девушек даже сообщила, что ничего не может сказать по этому поводу. Дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейк выпустил хит "Теперь нас двое" в 2016 году. Позднее они завоевали любовь публики песнями "Босая" и "Мама, я танцую".

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Отмечается, что на "Евровидение" может поехать и группа Therr Maitz. Коллектив основал музыкант Антон Беляев еще в 2006 году. Широкую известность он получил после участия в шоу "Голос". Артист признался, что даже не думал о "Евровидении" и никогда не мечтал поехать на конкурс.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вполне ожидаемым было появление в списке популярного исполнителя, любимца молодежи и настоящей звезды "Тиктока" Егора Крида. После ухода из Black Star он, кажется, стал еще популярнее. Певец никогда не говорил о том, что хотел бы поехать на "Евровидение", но достаточно давно показывает неплохие результаты. Множество популярных песен, узнаваемая внешность и необъяснимая любовь к текстам на английском языке – что еще нужно зрителям? Ответ на этот вопрос мы узнаем восьмого марта. Тогда по итогам зрительского голосования будет выбран один, самый достойный представитель.

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Автор: 4 марта 2021, 09:47

комментарии

Ответить:

Гость641753
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Евровидение давно стало ярмаркой фриков. Давайте пошлем наших, у нас их тоже развелось... Ни слуха, ни голоса, зато пид.. ..с, победа будет наша!
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